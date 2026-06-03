Verdachte (35) dodelijk ongeluk Made reed mogelijk onder invloed

De 35-jarige automobilist die dinsdagmiddag betrokken was bij een dodelijk ongeluk met een fietser, komt uit Geertruidenberg en wordt verdacht van rijden onder invloed van verdovende middelen.

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Dat laat een politiewoordvoerder woensdagmiddag weten. Volgens de woordvoerder is er een speekseltest afgenomen en moet een bloedonderzoek uitsluitsel geven. Fietser (25) om het leven gekomen

De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk op de Tuinbouwweg in Made kon gebeuren. Daarbij is een 25-jarige fietser uit Baarle-Nassau om het leven gekomen.