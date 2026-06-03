Verdachte (35) dodelijk ongeluk Made reed mogelijk onder invloed
De 35-jarige automobilist die dinsdagmiddag betrokken was bij een dodelijk ongeluk met een fietser, komt uit Geertruidenberg en wordt verdacht van rijden onder invloed van verdovende middelen.
Dat laat een politiewoordvoerder woensdagmiddag weten. Volgens de woordvoerder is er een speekseltest afgenomen en moet een bloedonderzoek uitsluitsel geven.
Fietser (25) om het leven gekomen
De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk op de Tuinbouwweg in Made kon gebeuren. Daarbij is een 25-jarige fietser uit Baarle-Nassau om het leven gekomen.
Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen en landde in de buurt van het ongeluk, maar hulp mocht voor het slachtoffer niet meer baten.
Vaker misgegaan
Het is niet de eerste keer dat het in die straat is misgegaan. In april overleed een fietsster toen ze werd geraakt door een auto.
In 2022 raakte een 14-jarig meisje ernstig gewond, nadat ze geschept werd door een auto.
Gemeente: nog geen maatregelen
De gemeente Drimmelen zegt ‘diep geraakt’ te zijn door het ongeluk. Volgens de gemeente is de situatie bij de weg ‘kwetsbaar’, maar voorlopig neemt ze nog geen maatregelen.