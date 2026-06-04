Carnavalsband De Kapotte Kachels daagt ABBA uit: 17 juni voor de rechter

Op 17 juni dient de rechtszaak tussen carnavalsband De Kapotte Kachels en ABBA. De Zweedse popgroep vindt dat het carnavalsnummer Dikke Pens te veel lijkt op hun nummer Take a Chance on Me. Dikke Pens van De Kapotte Kachels was de winnaar van carnavalsliedwedstrijd Kies je Kraker.

De Brabanders haalden 25.000 euro op via een crowdfunding als startkapitaal voor een rechtszaak en stuurden ABBA een dagvaarding. "Wij moesten eerst uitleggen waarom wij denken dat we gelijk hebben."

De Zweedse popgroep vindt dat Dikke Pens te veel lijkt op Take a Chance on Me. De Kapotte Kachels snappen niets van de ophef om de parodie. "Dat zou altijd mogen in Nederland. Wij hebben een volledig andere tekst geschreven, geen sample gebruikt en waren humoristisch", zegt bandlid Sander Ottens.

Half maart was Dikke Pens ineens niet meer op het populaire muziekplatform Spotify te beluisteren. ABBA wil dat de carnavalshit daar ook niet meer terugkeert.

Uiteindelijk werden 25 A4’tjes naar de rechter en de advocaat van ABBA gestuurd. "Daarin leggen we uit waarom wij onszelf ontzettend grappig vinden en eisen we dat het nummer weer online komt."

De Zweedse groep had tien dagen om te reageren en kon nog schikken. "Dat was voor ons een optie die openbleef." Maar dat gebeurde niet. Daarom treffen de Kapotte Kachels en de advocaten van de Zweedse popgroep elkaar op 17 juni in de rechtbank in Utrecht.

Koffie drinken

Het nummer 'Dikke pens (Clap Your Pens)' werd door vele tienduizenden Brabanders gekozen tot Kies je Kraker van 2025. Het lied is, met een vette knipoog, een aanklacht tegen alle influencers die op sociale media alleen maar 'perfecte' foto's delen.

Sander snapt niet waarom juist Dikke Pens eruit is gepikt, terwijl er veel nummers online staan die op Take a Chance on Me lijken. "We vermoeden dat als we Björn en Benny niet in de credits hadden vermeld, het niet zover was gekomen. Ze lopen geld mis," grapt hij.

"Ik hoop ooit koffie te drinken met een ABBA-lid en te kunnen vragen: waarom wij? Ik ben oprecht benieuwd."