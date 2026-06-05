'Medewerkers van pornosite Motherless deelden kinderporno'

Medewerkers van de beruchte pornosite Motherless hebben de afgelopen jaren zeker 220.000 afbeeldingen zelf op de site geplaatst, waaronder kinderporno. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en het expertisecentrum Offlimits. Motherless is verbonden aan hostingbedrijf NForce in Steenbergen en kwam onlangs in het nieuws door video's waarin te zien is hoe slapende vrouwen worden verkracht.

De NOS stelt vast dat zeker 23 afbeeldingen met kinderporno online zijn gezet door medewerkers van Motherless. De website zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. Het OM doet al onderzoek naar beelden op de site en benadrukt dat het delen van kinderporno altijd strafbaar is.

De site Motherless werd begin mei door het OM offline gehaald, maar was een week later alweer bereikbaar. De website liet destijds weten dat de moderatie was aangescherpt en dat er extra meldsystemen waren toegevoegd om illegale inhoud sneller te verwijderen. Journalisten van de krant NRC stuitten kort na de herstart echter opnieuw op illegale beelden.

Directeur Simon Shlomi Elimeleh zei eerder tegen de NOS dat NForce geen controle heeft over de inhoud van de site. Volgens hem is Motherless zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van illegale beelden.