Jonge vrouw slachtoffer van ernstig geweld: politie gaat uit van één dader
De politie tast nog altijd in het duister wie er in maart een jonge vrouw ernstig geweld toebracht in het buitengebied tussen Veldhoven en Waalre. De vrouw uit Veldhoven ging in de avond een rondje lopen, maar werd een paar uur later hevig ontdaan gevonden in Waalre. De politie gaat uit van één dader. Ze heeft geen aanwijzingen dat er meer mensen betrokken zijn.
Het misdrijf vond plaats in de omgeving van de Broekhovenseweg, Volmolenweg en de Riethovensedijk. Daar hield de politie in april dan ook een passantenonderzoek, in de hoop dat voorbijgangers meer konden vertellen of misschien iets verdachts hadden gezien in het gebied. Ze spraken met honderden mensen, zonder resultaat.
“We hebben veel personen gesproken op die bewuste avond. Helaas heeft dat ons niet dichter gebracht tot de oplossing”, legt een woordvoerder van de politie uit. Er zijn volgens hem dan ook geen echte vorderingen in het onderzoek en er is niemand aangehouden.
Op de vraag of het voor mensen wel veilig is om in het gebied te wandelen of fietsen, geeft de politie aan 'dat het in z'n algemeenheid goed is om alert te zijn op verdachte of vreemde situaties in gebieden die afgelegen zijn en waar weinig sociale controle is.' Ze kreeg eerder niet meer meldingen vanuit het gebied.
Ernstig geweld in het buitengebied
De vrouw ging op 24 maart dit jaar om half negen een rondje lopen, maar werd om half twaalf hevig ontdaan gevonden door omstanders in het centrum van Waalre.
De vrouw gaf aan slachtoffer te zijn van ernstig geweld in het buitengebied tussen Veldhoven en Waalre. De politie kan in het belang van het onderzoek niet zeggen wat haar precies is overkomen en of zij ernstig gewond is geraakt.
Om meteen groot onderzoek te kunnen doen, richtte de politie een speciaal team (Team Grootschalige Opsporing) op. Er zijn zo'n 25 rechercheurs ingezet.