Jonge vrouw slachtoffer van ernstig geweld: politie gaat uit van één dader

De politie tast nog altijd in het duister wie er in maart een jonge vrouw ernstig geweld toebracht in het buitengebied tussen Veldhoven en Waalre. De vrouw uit Veldhoven ging in de avond een rondje lopen, maar werd een paar uur later hevig ontdaan gevonden in Waalre. De politie gaat uit van één dader. Ze heeft geen aanwijzingen dat er meer mensen betrokken zijn.

Het misdrijf vond plaats in de omgeving van de Broekhovenseweg, Volmolenweg en de Riethovensedijk. Daar hield de politie in april dan ook een passantenonderzoek, in de hoop dat voorbijgangers meer konden vertellen of misschien iets verdachts hadden gezien in het gebied. Ze spraken met honderden mensen, zonder resultaat. “We hebben veel personen gesproken op die bewuste avond. Helaas heeft dat ons niet dichter gebracht tot de oplossing”, legt een woordvoerder van de politie uit. Er zijn volgens hem dan ook geen echte vorderingen in het onderzoek en er is niemand aangehouden.