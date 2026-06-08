Pierre ontvangt veel spullen na dodelijk bijtincident: 'Hartverwarmend'

Muilkorven, riemen en voer: Pierre kreeg afgelopen weekend een stroom aan spullen voor zijn honden Bar en Boos. Een van zijn Mechelse herders beet onlangs hondje Kiki dood op camperplaats De Rusheuvel in Oss. Hoewel Pierre van plan was daar te vertrekken, zit hij nog vast op de camperplaats.

Sinds ongeveer drie weken staat Pierre met zijn twee honden op De Rusheuvel. Het ging daar laatst mis toen zijn hond Bar het kleine hondje Kiki aanviel en doodbeet. Het incident schokte de buurt en vooral het Oekraïense gezin dat Kiki verloor . De buurt zou al langer last hebben van Pierres honden.

Autosleutel spoorloos

Pierre wilde eigenlijk vrijdag of zaterdag de camperplaats verlaten. Dat is niet gelukt, laat hij maandag weten. Kapotte accu’s en een spoorloos geraakte autosleutel hebben roet in het eten gegooid.

Pierre zegt al nieuwe accu’s te hebben geregeld, maar de verloren autosleutel is lastiger. "Ik heb geen idee waar ik die ben verloren", zegt hij. Toch heeft hij goede hoop dat hij op korte termijn alsnog kan vertrekken. "Ik ben volop bezig om te organiseren dat ik hier weg kan", vertelt hij. "Ik baal ervan. Je staat zo in de kijker."

Spullen brengen

De lokale politiek heeft vragen gesteld naar aanleiding van het bijtincident. Ook de media hebben er aandacht aan besteed. Mensen wisten Pierre daarom de afgelopen dagen te vinden en brachten spullen om hem te helpen. "Hondenvoer, cursussen voor de honden, riemen, muilkorven", somt hij op. "Het is hartverwarmend."

De gemeente liet vorige week weten dat Pierre een aanlijn- en muilkorfgebod opgelegd heeft gekregen voor zijn honden. Ook is hij erop aangesproken dat hij langer op de camperplaats staat dan is toegestaan. Het is niet duidelijk of de gemeente gaat ingrijpen. Op die vraag van Omroep Brabant heeft Oss nog niet gereageerd.