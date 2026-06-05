Na dood hondje Kiki: eigenaar hond Bar moet honden aanlijnen en muilkorven

De gemeente Oss heeft maatregelen genomen tegen de eigenaar van de Mechelse herder Bar, die vorige week het hondje Kiki doodbeet op camperplaats De Rusheuvel. Pierre, de eigenaar van de hond, moet zijn honden voortaan aangelijnd houden en voorzien van een muilkorf. Bij overtreding volgt een dwangsom. Dat laat de gemeente weten.

Kiki, het kleine witte hondje dat speciaal voor de kinderen vijf maanden geleden in huis kwam, werd vorige week vrijdag aangevallen terwijl Yaroslavs vrouw hun zoon in de kinderwagen langs de camper van Pierre duwde. Kiki overleefde de aanval niet.

Het incident schokte de buurt en vooral het Oekraïense gezin dat Kiki verloor. “Mijn kinderen zijn gestrest en we weten niet hoe we met dit verdriet om moeten gaan”, vertelde vader Yaroslav eerder .

Gemeente reageert op dodelijke aanval

"Het is voor de familie natuurlijk een schokkende gebeurtenis dat hun hond doodgebeten is door een andere hond", zegt de gemeente Oss in een reactie. "Dat had nooit mogen gebeuren. Iedere burger moet zorgen dat hij geen gevaarlijke situaties veroorzaakt. Veel mensen zijn ook geschrokken van wat er gebeurd is."

Pierre gaf al eerder aan dat hij verantwoordelijk is. “Tja, mijn fout, ik had me op Bar moeten focussen,” zei hij. Volgens hem brak Bar los omdat een schakel van de ketting losraakte. “Het gebeurde in enkele seconden, ik probeerde het hondje weg te houden en Bar te kalmeren. Uiteindelijk was het te laat,” aldus Pierre. Hij heeft inmiddels een muilkorf aangeschaft en maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen.

Pierre mocht niet op camperplaats staan

De situatie op De Rusheuvel zorgt al langer voor onrust. Buurtbewoners melden dat de honden regelmatig losliepen en voorbijgangers intimideerden. “Het kan zomaar escaleren,” zei buurman Mario Leijen, die meerdere keren contact zocht met Pierre en de gemeente.

Pierre verbleef ook langer dan toegestaan op de camperplaats, iets waar de gemeente hem op heeft aangesproken. Hij heeft aangegeven dit weekend te vertrekken. Daar gaat de gemeente op toezien.