Deze vijf baanbrekende uitvindingen hebben we te danken aan de TU/e

Van een robothart tot een duurzame raket, op de Technische Universiteit worden de nieuwste snufjes van morgen bedacht en ontworpen. Dinsdag 23 juni bestaat de universiteit 70 jaar. Sinds de oprichting zijn er ontelbaar veel vindingen gedaan. Directeur Alfons Bruekers van broedplaats Innovation Space bij de Technische Universiteit Eindhoven zag er de afgelopen jaren tal van voorbij komen. Dé vijf vindingen van de TU/e waar hijzelf het meest enthousiast over is.

Op de campus werken dagelijks dertig verschillende studententeams aan de slimme oplossingen van de toekomst. Sommige uitvindingen leveren uiteindelijk zelfs een spin-off op: een klein nieuw bedrijf waarbij de studenten eigenaar zijn van hun vinding. Fotonica

Het werd zes jaar geleden door de TU/e aangekondigd als een revolutie voor de computerindustrie: fotonica. Een technologie die licht in plaats van elektrische stroompjes gebruikt om informatie te verwerken en versturen. Daardoor kunnen chips in apparaten als telefoons nog veel sneller en energiezuiniger met elkaar communiceren. Een toepassing die onderzoekers op de TU/e ontdekt hebben. “Hier ben ik zelf enorm enthousiast over”, vertelt Bruekers. “Dit zit over een paar jaar gewoon bij jou thuis in de meterkast. Het geeft je supersnel internet waar je nu alleen nog van kunt dromen. Straks download je een film in een paar seconden.”

SMART Photonics is als spin-off, een klein bedrijfje, gestart met onderzoekers en studenten van de TU/e. Ze produceren nu nog op relatief kleine schaal. Volgend jaar moet er een testfabriek voor lichtchips op de High Tech Campus in Eindhoven staan.

Zelfrijdende auto’s

Pas nog reed een Tesla voor het eerst helemaal zelfstandig door Eindhoven. Op de TU/e wordt al vijftien jaar onderzocht hoe auto’s zelfstandig kunnen rijden. “Wij onderzoeken hier ook hoe we auto’s in samenwerking met elkaar kunnen laten rijden, dus als een zwerm. Niet alleen als individu, al is dat al moeilijk genoeg.”

Zelfrijdende auto (foto: Bart van Overbeeke / TU/e)

Huizen uit de printer

Een huis dat uit de printer rolt? Eindhoven heeft de primeur, mede dankzij de TU/e. Het Een huis dat uit de printer rolt? Eindhoven heeft de primeur, mede dankzij de TU/e. Het 3D-geprinte huis is gemaakt van beton en staat in de Eindhovense wijk Meerhoven. “Het is niet gemaakt met van die kleine 3D printers, maar met een grote soort tandpasta met betonmortel.” Het huis is laagje voor laagje geprint in een fabriek. “Hiermee kunnen we de huizenbouw innoveren”, vertelt de directeur. De voordelen: sneller, goedkoper en duurzamer, want er is weinig restafval. Er wordt nog gewerkt aan 3D-geprinte huizen met twee en drie verdiepingen . Deze moeten over een jaar klaar zijn.

Het eerste 3D-geprinte huis

Van roestend ijzerpoeder naar energie

Het zou kunnen dat jouw biertje er al mee gebrouwen wordt. Bavaria kreeg dankzij studenten van de TU/e de wereldprimeur waarmee zij met hun fabriek van het gas af kunnen: het verbranden van roestend ijzerpoeder. “Deze studenten hebben een manier bedacht om met ijzerroest, een wereldwijd voorkomend natuurlijk materiaal, energie op te slaan en te transporteren. Het is veiliger dan gas en andere traditionele brandstoffen. Dat vind ik gaaf. En het is allemaal begonnen met een simpel scheikundig proefje." De studenten zijn inmiddels een bedrijf opgestart, genaamd RIFT, en timmeren met hun vinding flink aan de weg. De onderneming telt tachtig medewerkers. Begin dit jaar haalde het nog 114 miljoen euro aan investeringen op.

Een deel van studententeam SOLID bij hun ijzerverbrandingsinstallatie.

Navigatie

Als laatste een vinding van een hoogleraar en onderzoeker van de TU/e die vijftig jaar later nog altijd veel wordt gebruikt: het Dijkstra-algoritme van Edsger Dijkstra. Hij was een wereldwijd erkende pionier in de computerwetenschap. Met zijn algoritme wordt de kortste route tussen punten in een netwerk berekend. Bruekers: “Het mooie hiervan is dat het al ontwikkeld werd in de vroege jaren ’70, maar nog steeds ons leven bepaalt. De pakjes die je krijgt via DHL, of de NS-reisplanner: allemaal zijn ze gebaseerd op Dijkstra’s baanbrekende werk.”

Het terrein van de TU/e (foto: TU/e).