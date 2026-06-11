Daders plofkraak hebben niets buitgemaakt door beveiliging automaat

De plofkraak bij een geldautomaat aan de Mierloseweg in Helmond heeft de daders niets opgeleverd. Dat zegt een medewerker van Euronet, de eigenaar van de automaat, donderdagmiddag tegen Omroep Brabant. "Het lijkt erop dat de daders weinig buit hebben gemaakt, en al hebben ze wat briefjes geld, dan zitten die helemaal onder de zwarte inkt", vertelt hij.

Van de ravage direct na de explosie is donderdagmiddag niets meer te zien. Met man en macht zijn medewerkers van Euronet de boel aan het opruimen. Alleen binnen in de bakkerij en in de ruimte waar de geldautomaat stond, zijn de resten van de explosie zichtbaar. Niks waard

De vloer ligt bezaaid met zwarte inkt. "Tijdens een inbraak of plofkraak in een geldautomaat wordt er automatisch inkt over de biljetten gespoten", legt de Euronet-medewerker uit. Daardoor verliest het geld direct zijn waarde en kunnen daders worden herkend als ze op de vlucht slaan en een tas bijvoorbeeld door agenten wordt doorzocht.

"De plofkraak heeft ze daarom helemaal niets opgeleverd", vertelt hij. De explosie bezorgde de medewerkers van de automaatbeheerder wel een drukke dag. Ook twee Helmondse glazenzetters hadden het drukker dan ooit. Zij hebben de ramen van de bakkerij aan het einde van de middag al volledig hersteld.

De ramen van de bakkerij zijn aan het einde van de middag al hersteld (foto: Omroep Brabant).

Kassa aan gort

Toch is er ook andere schade in de bakkerij. Zo is de kassa helemaal aan gort en liggen er in een container naast de bakkerij brokstukken van de explosie. "Ik denk niet dat ze morgen al open gaan", schat de glazenzetter in. Ook de pinautomaat die het doelwit van de explosie was, staat in stukken op straat. Veel buurtbewoners hebben de explosies woensdagnacht gehoord. Een buurman zag de daders zelfs vluchten en viel door de klap naar achter zijn woning in. De omwonenden hopen dat de gemeente ingrijpt en dat de ATM niet terugkeert op deze plek. "De automaat is 24 uur per dag open en er wonen mensen recht erboven. Ik voel me niet veilig", vertelde een buurman. Gemeente

De gemeente Helmond laat in een reactie op de plofkraak weten dat het te vroeg is om uitspraken te doen over de mogelijke teugkeer van de pinautomaat op die plek. Ook wil de gemeente nog niet over extra veiligheidsmaatregelen praten. Ze wacht het onderzoek van de politie af. Daarna wordt bekeken of de pinautomaat terug kan keren en of er extra maatregelen nodig zijn.

De kassa van de bakkerij is helemaal aan gort (foto: Omroep Brabant).

Van de pinautomaat is niks meer over (foto: Omroep Brabant).