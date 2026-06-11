Ruim 200.000 bestuurders op de bon geslingerd, vaste flitser spant de kroon

De Brabantse weggebruiker heeft de staatskas in de periode januari-april weer flink gespekt. In totaal werden er ruim 200.000 verkeersboetes uitgedeeld. Het grootste aandeel kwam van bestuurders die te hard langs vaste flitspalen scheurden.

Ook andere flitspalen in de provincie waren lucratief. Op de kruising van de Backer en Ruebweg met de Veldsteen in Breda gingen ruim 4.215 bestuurders de fout in. Op de John F. Kennedylaan bij de Venbergsemolen werden 3.444 boetes uitgedeeld en de flitspaal op de Europaweg met de Neervoortsedreef in Helmond leverde 4.181 boetes op.

De meeste overtredingen vonden plaats op de N270 in Helmond. Op de kruising met de Neervoortsedreef richting Nuenen liet een flitspaal de kassa rinkelen: bijna 6.297 snelheidsduivels reden harder dan toegestaan en 41 mensen reden door rood.

Brabant hoort daarmee tot de wrange crème de la crème van verkeersovertreders. Alleen in Noord- en Zuid-Holland werden bij vaste flitspalen meer boetes uitgedeeld.

Telefoon in de hand

Daarnaast liepen veel bestuurders tegen de lamp met hun telefoon in de hand. Zogeheten focusflitsers zorgden voor 16.664 bekeuringen. Soms gaat het ook mis: een jonge vrouw uit Den Bosch werd eerder geflitst met een icepack in haar hand, omdat de flitspaal dacht een telefoon te zien, terwijl ze kort daarvoor haar verstandskies had laten trekken.

Het vaakst reden mensen al append, bellend of swipend op de N329 in Oss: 3.044 bestuurders gingen daar de fout in. In Hilvarenbeek werden op de N269 2.527 automobilisten gesnapt en in Bergen op Zoom op de N286 bij Steenspil 1.726. Zo’n overtreding raakt diep in de buidel: met een telefoon achter het stuur kost het 440 euro.

Trajectcontrole

Ook mobiele controles waren lucratief. Met meetapparatuur en radarpistolen werden in Oost-Brabant 19.174 mensen op de bon geslingerd. Bij de eenheid Zeeland-West-Brabant bleef de teller nog hoger steken: 35.746 bekeuringen. De cijfers van Zeeland en West-Brabant zijn niet afzonderlijk opgenomen.

In de provincie is er slechts één trajectcontrole: op de N639 tussen Chaam en Baarle-Nassau. In het eerste kwartaal werden daar in beide richtingen in totaal 879 bekeuringen uitgedeeld.

Alles bij elkaar opgeteld werden er in het eerste kwartaal 203.759 prenten uitgedeeld in Brabant. De provincie scoort niet alleen hoog bij verkeersovertredingen; ook qua verkeersdoden spant Brabant jaar in, jaar uit de kroon.