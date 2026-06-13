PSV'er Joey Veerman baart opzien met advertentie: 'Echt karakter'
PSV-voetballer Joey Veerman baart opzien met een paginagrote advertentie in De Telegraaf. Hij lijkt daarmee een steek onder water uit te delen aan bondscoach Ronald Koeman.
Koeman riep Veerman na het EK van 2024 in Duitsland niet meer op. De bondscoach kreeg op persconferenties en in interviews vervolgens vaak de vraag waarom Veerman niet meer in zijn plannen voorkomt. "Hij is voor mij niet de eerste of tweede optie voor de positie links op het middenveld", zei de bondscoach onder meer. En ook: "Het karakter van Joey is anders."
Boze reactie van Veerman
Veerman reageerde daar in mei, na de laatste competitiewedstrijd van dit voetbalseizoen van PSV tegen FC Twente, boos op. "Als je mij op basis van mijn kwaliteiten niet wil oproepen: prima, maakt niet uit. Maar niet door mijn karakter." Hij gaf vervolgens aan dat hij onder Koeman niet meer wil spelen voor Oranje.
Op die frustratie speelt kledingmerk G-STAR nu in met een paginagrote reclame in de krant. Veerman staat afgebeeld bij het water, met een oranje bal aan zijn voeten en de tekst 'Denim with true character'.
Timing vlak voor het WK
De timing van de advertentie, een dag voor de start van Oranje op het WK tegen Japan, lijkt ook geen toeval.
Veerman viel, ondanks een topseizoen in Eindhoven, buiten de Nederlandse WK-selectie. "Op het moment dat er een publicatie komt dat hij zelfs niet op een lijst van 55 spelers staat, dan is het logisch dat hij denkt: wat is dat? Maar die lijst is er nooit geweest. Er stonden vele malen minder namen op die lijst, namelijk veertig. En dat waren met name spelers op de posities waar we nog steeds twijfel hadden", legde Koeman daarop uit. "Op die posities zet je dan meer spelers neer. Qua middenvelders was dat niet zo."
Koeman erkent communicatiefout
De bondscoach liet een maand geleden weten dat hij de situatie rond de PSV-middenvelder qua communicatie achteraf bezien niet helemaal op de juiste manier heeft aangepakt. "Het had misschien iets beter gekund", gaf hij toe in het tv-programma Rondo van Ziggo Sport.