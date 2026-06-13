PSV'er Joey Veerman baart opzien met advertentie: 'Echt karakter'

PSV-voetballer Joey Veerman baart opzien met een paginagrote advertentie in De Telegraaf. Hij lijkt daarmee een steek onder water uit te delen aan bondscoach Ronald Koeman.

Koeman riep Veerman na het EK van 2024 in Duitsland niet meer op. De bondscoach kreeg op persconferenties en in interviews vervolgens vaak de vraag waarom Veerman niet meer in zijn plannen voorkomt. "Hij is voor mij niet de eerste of tweede optie voor de positie links op het middenveld", zei de bondscoach onder meer. En ook: "Het karakter van Joey is anders." Boze reactie van Veerman

Veerman reageerde daar in mei, na de laatste competitiewedstrijd van dit voetbalseizoen van PSV tegen FC Twente, boos op. "Als je mij op basis van mijn kwaliteiten niet wil oproepen: prima, maakt niet uit. Maar niet door mijn karakter." Hij gaf vervolgens aan dat hij onder Koeman niet meer wil spelen voor Oranje.

Op die frustratie speelt kledingmerk G-STAR nu in met een paginagrote reclame in de krant. Veerman staat afgebeeld bij het water, met een oranje bal aan zijn voeten en de tekst 'Denim with true character'. Timing vlak voor het WK

De timing van de advertentie, een dag voor de start van Oranje op het WK tegen Japan, lijkt ook geen toeval.

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