Veerman haalt uit naar Koeman en Omar vast in Egypte: dit gebeurde vandaag

Joey Veerman neemt het op tegen Ronald Koeman en Tilburgse begraafplaats krijgt hulp van nabestaanden: dit zijn de vijf verhalen die je vandaag gelezen moet hebben.

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PSV'er Joey Veerman laat van zich horen. Kledingmerk G-STAR plaatste een paginagrote advertentie in De Telegraaf met de middenvelder, compleet met oranje bal en de tekst 'Denim with true character'. Een duidelijke steek onder water naar bondscoach Ronald Koeman, die eerder zei dat Veermans karakter 'anders' is. De timing - vlak voor het WK - lijkt geen toeval. Koeman gaf recent toe dat hij de communicatie rond Veerman beter had kunnen aanpakken. Lees hier het hele verhaal.

Een man in Schijndel bracht deze week een bibliotheekboek terug dat hij 45 jaar geleden leende. Het studieboek over plantkunde uit de jaren zeventig dook op tijdens het opruimen voor zijn verhuizing. Het originele stempelkaartje uit 1981 zat er nog in. Bibliothecaris Ilona van den Bergen bleek aangenaam verrast en overweegt het boek te bewaren als bijzonder exemplaar. Een boete hoeft de man gelukkig niet te betalen - die was na vijf jaar al verjaard. Check het verhaal hier.

Eindhovenaar Omar Elshal (33) zit al acht maanden vast in een Egyptische cel. De ASML-ingenieur werd in oktober opgepakt op het vliegveld van Caïro, vermoedelijk vanwege zijn aanwezigheid bij pro-Palestinademonstraties in Eindhoven. Hij wordt verdacht van 'het beschadigen van de reputatie van Egypte'. Omar zijn gezondheid verslechtert, hij verloor zijn inkomen en zijn appartement. Zijn vrouw is dakloos geworden. De Nederlandse ambassade onderneemt weinig actie, ASML stopte zijn salaris. Pas na druk van burgemeester Dijsselbloem kwam er enige beweging in de zaak. Hier lees je het hele verhaal.

In Tilburg pakten nabestaanden zaterdagmiddag zelf de schoffel en heggenschaar. Ze ruimen de verwaarloosde begraafplaats aan de Professor Lorentzstraat op omdat ze niet langer kunnen wachten op het bestuur. Nicol Damen, die er veel geliefden heeft liggen, diende geregeld klachten in over uitpuilende containers en onkruid. De parochie heeft renovatieplannen, maar volgens Nicol duurt dat te lang. Het bestuur had liever gezien dat nabestaanden geduld hadden gehad. Lees haar verhaal hier.