Bondscoach Koeman lacht om advertentie PSV'er Veerman: 'Mooi voor hem'

Bondscoach Ronald Koeman reageert kalm op de opvallende advertentie van PSV'er Joey Veerman, die zaterdag in De Telegraaf verscheen. De voetballer lijkt daarmee een steek onder water uit te delen aan de bondscoach, omdat hij niet werd opgenomen in de WK-selectie.

Koeman zit er niet mee en kan er zelfs om lachen. Veerman mocht niet mee naar het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. "Hij is voor mij niet de eerste of tweede optie voor de positie links op het middenveld", zei Koeman daar eerder over. Hij noemde het karakter van Veerman 'anders' .

Veerman reageerde eerder boos

Veerman reageerde daar na de laatste competitiewedstrijd boos op. "Als je mij op basis van mijn kwaliteiten niet wilt oproepen: prima, maakt me niet uit. Maar niet door mijn karakter." Hij gaf aan dat Koeman hem niet meer hoefde te bellen.

Zaterdag verscheen een opzienbarende, paginagrote advertentie advertentie van kledingmerk G-Star in de Telegraaf. Veerman staat erop afgebeeld met een oranje voetbal, naast de tekst 'Denim with true character'. De advertentie lijkt een duidelijke reactie van de PSV'er, zo vlak voor de eerste WK-wedstrijd van Oranje tegen Japan.

'Ik kan er ook wel om lachen'

Koeman lijkt niet te zitten met de steek onder water. Op de persconferentie in aanloop naar het duel met Japan reageerde de bondscoach kalm. "Hij heeft er nog wat aan verdiend waarschijnlijk. Dat is mooi voor hem", zei Koeman. "En voor de rest vind ik het prima. Ik kan er ook wel om lachen."

Een maand geleden erkende Koeman in het tv-programma Rondo van Ziggo Sport dat hij het niet op de juiste manier had aangepakt. "Het had misschien iets beter gekund", gaf hij toe.