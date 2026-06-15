Vion doet Duitse takken van de hand na jaren van verlies

Vleesbedrijf Vion heeft opnieuw een aantal bedrijven in Duitsland verkocht. Het bedrijf uit Boxtel wil zich voortaan vooral richten op Nederland en de rest van de Benelux. Dat is de laatste stap in een grote reorganisatie.

Het gaat om de verkoop van Vion Food Service Holding, Salomon Foodworld en productielocaties in Großostheim en Holzwickede. Eerder verkocht Vion al drie slachterijen in Duitsland . Die stonden in Buchloe, Crailsheim en Waldkraiburg.

“Onze volledige focus ligt op Nederlandse veehouders, activiteiten en ketens, gericht op de bediening van nationale, Europese en verdere exportmarkten”, zegt topvrouw Tjarda Klimp.

Vion lijdt sinds 2021 elk jaar verlies. Ongeveer drie jaar geleden begon het bedrijf daarom met een transformatieprogramma. Daarbij kwam de nadruk vooral te liggen op de Benelux. Duitse onderdelen die minder goed presteerden, moesten sluiten of werden verkocht.

Wat doet Vion?

Vion maakt vlees, vleesproducten en plantaardige alternatieven. De voedselservicedivisie heeft volgens de website van Vion een netto-omzet van 257 miljoen euro en 621 medewerkers. De productielocatie in Leeuwarden, waar plantaardige alternatieven worden gemaakt, wordt in de overnameplannen niet genoemd.

De koper van de Duitse onderdelen is Group of Butchers. Dat is een samenwerking van slagers die onder private labels vleeswaren, soepen, maaltijden en salades maken voor detailhandel en horeca. Het bedrijf is actief in Nederland, België en Duitsland en heeft ongeveer 3500 medewerkers.