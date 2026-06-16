Gevangene PI Vught steekt medegedetineerde met zelfgemaakt wapen

Een gevangene van de PI in Vught heeft in mei een medegevangene gestoken met een zelfgemaakt wapen. Het slachtoffer is daarna voor onderzoek en behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Dit blijkt uit een overzicht van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

De DJI publiceert elke maand een lijst met dingen die zijn gebeurd in de verschillende gevangenissen door het hele land. De gedetineerde in Vught stak op 5 mei een medegevangene met een steekwapen. De dader is in een strafcel geplaatst. Over de aard van eventueel letsel van het slachtoffer is niets bekend. Ook is onduidelijk hoe het nu met het slachtoffer gaat.

Vaker mis

Het is niet de eerste keer dat het misgaat bij de in de PI Vught. Afgelopen december werden drie medewerkers op de Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) gegijzeld door Corné H. Hij verbleef in Vught, omdat hij een jaar eerder medewerkers van een café in Ede had gegijzeld. Vorige maand brak brand uit in een wasruimte van de reguliere gevangenis. Er moesten 132 gedetineerden worden geëvacueerd. Zij zijn toen naar andere gevangenissen in het land gebracht. Twee weken geleden werd ook bekend dat moordverdachte Muhammed S. het dossier van Saïd R., een belangrijke handlanger van Ridouan Taghi, zou hebben kunnen lezen. Tijdens het voorbereiden van zijn strafzaak kreeg S. een laptop van de gevangenis met daarop een dossier dat niet over hem ging.

Meer weten over de EBI in Vught? Je ziet het in deze aflevering van Misdaad Uitgelegd: