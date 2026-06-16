Twee jongens mishandeld tijdens uitgaan in Reusel: 'Toen werd het zwart'

Wat begon als een gezellige stapavond, eindigde zaterdag voor twee jongens van 17 jaar uit Eersel in een vechtpartij. Ze stonden buiten bij een café in Reusel toen een groep minderjarige jongens hen begon te slaan, zeggen ze. "Ik heb een blauw oog en mijn neusbotje is waarschijnlijk gekneusd", vertelt een van de slachtoffers.

De aanleiding voor het geweld? Dat weet de 17-jarige jongen, die anoniem wil blijven, niet. "Mijn beste maat en ik waren met een aantal vrienden op stap", vertelt hij. "We waren binnen bij een café wat aan het drinken. Mijn vriend ging even naar buiten." Als de jongen erachteraan loopt, ziet hij al een groepje bij zijn vriend staan. Hij herkent een van hen van de middelbare school. "Die jongen liep dreigend naar mijn vriend toe. Daarvoor bleek hij mijn maat al een stomp in de maag te hebben gegeven." Geslagen op meerdere plekken

Hij zegt dat hij tussen zijn vriend en de andere jongen gaat staan en hem wegduwt, maar dat de jongen blijft terugkomen. "En toen duwde hij mij op de grond. Ik weet niet meer wat er daarna precies is gebeurd. Na een paar klappen werd het al zwart voor m'n ogen."