Twee jongens mishandeld tijdens uitgaan in Reusel: 'Toen werd het zwart'
Wat begon als een gezellige stapavond, eindigde zaterdag voor twee jongens van 17 jaar uit Eersel in een vechtpartij. Ze stonden buiten bij een café in Reusel toen een groep minderjarige jongens hen begon te slaan, zeggen ze. "Ik heb een blauw oog en mijn neusbotje is waarschijnlijk gekneusd", vertelt een van de slachtoffers.
De aanleiding voor het geweld? Dat weet de 17-jarige jongen, die anoniem wil blijven, niet. "Mijn beste maat en ik waren met een aantal vrienden op stap", vertelt hij. "We waren binnen bij een café wat aan het drinken. Mijn vriend ging even naar buiten."
Als de jongen erachteraan loopt, ziet hij al een groepje bij zijn vriend staan. Hij herkent een van hen van de middelbare school. "Die jongen liep dreigend naar mijn vriend toe. Daarvoor bleek hij mijn maat al een stomp in de maag te hebben gegeven."
Geslagen op meerdere plekken
Hij zegt dat hij tussen zijn vriend en de andere jongen gaat staan en hem wegduwt, maar dat de jongen blijft terugkomen. "En toen duwde hij mij op de grond. Ik weet niet meer wat er daarna precies is gebeurd. Na een paar klappen werd het al zwart voor m'n ogen."
Volgens zijn vrienden die het zagen gebeuren, werd hij door twee jongens geslagen. Hij kreeg klappen op meerdere plekken. Zijn vriend belde meteen de politie. Agenten hielden één minderjarige jongen aan, bevestigt een woordvoerder dinsdag.
Blauwe plekken bij gezicht
"Ik heb een blauw oog, mijn linkerwang was opgezwollen, ik heb blauwe plekken in mijn nek en mijn neusbotje is waarschijnlijk gekneusd", somt het slachtoffer op. "Mijn vriend heeft af en toe nog steken in zijn maag. Daar heeft hij wel last van, ook op zijn werk."
De jongens hebben aangifte gedaan. De politie doet nog onderzoek. "Hieruit moet blijken wat de aanleiding of toedracht was van het incident, of er andere personen bij betrokken waren en of de verdachte ook de dader is", zegt een woordvoerder.
Jongeren zorgen al langer voor overlast
Op het verhaal van het slachtoffer kan de politie dus nog niet ingaan. "Agenten kregen iets na middernacht melding van een mogelijke mishandeling waarbij twee heren zouden zijn geslagen", is het enige dat de woordvoerder erover kan zeggen. "Ter plaatse troffen wij de slachtoffers aan en was er onder andere zichtbaar letsel."
In de omgeving van Reusel is al langere tijd overlast van een groep jongeren. In april werden zes minderjarige jongens aangehouden omdat ze mogelijk betrokken waren bij mishandelingen. Eind mei volgden nog drie aanhoudingen van jongens onder de 18 jaar.