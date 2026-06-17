Vliegverkeer Eindhoven mag toch doorgaan, ondanks vonnis van de rechter

Eindhoven Airport merkt voorlopig niets van de recente uitspraken van de rechter over natuurvergunningen. Landbouw-minister Jaimi van Essen legt namelijk een nieuw plafond op voor de hoeveelheid stikstofoxiden die het Eindhovense vliegveld mag uitstoten.

Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. Naast Eindhoven Airport geldt dat nieuwe plafond ook voor het vliegveld in Rotterdam.

Rotterdam Airport en Eindhoven Airport mochten van een eerder kabinet zonder natuurvergunning doorgaan, maar kregen daarbij wel een bovengrens voor de stikstofuitstoot van hun vliegverkeer. De rechter vernietigde die besluiten in april. Daarom hadden de twee luchthavens toch natuurvergunningen nodig. Door de nieuwe plafonds kunnen beide vliegvelden nu doorgaan met hun activiteiten zoals voorheen, ondanks de rechterlijke uitspraak.

Lange geschiedenis

In 2020 vroegen zowel Eindhoven Airport als Rotterdam Airport een nieuwe natuurvergunning aan bij toenmalig minister Christianne van der Wal. Omdat de verlenging destijds uitbleef, vroegen verschillende natuurorganisaties om handhaving. Zij vroegen het vliegen aan banden te leggen zolang er geen nieuwe vergunning was. De minister besloot daar niet op in te gaan. In 2024 besloot ze zelfs dat voor de exploitatie van de twee vliegvelden helemaal geen nieuwe vergunning nodig zou zijn. Wel kregen de vliegvelden een aantal voorschriften opgelegd van de minister waaraan ze zich moesten houden, waaronder het stikstofplafond. De rechter oordeelde dit jaar in april dat die redenering van de minister niet klopte. De vergunning was wél nodig, aldus de rechtbank.