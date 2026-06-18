Peter Gillis hoorde na veroordeling via media dat 'Massa is Kassa' stopte

Peter Gillis is niet door Talpa ingelicht over het stoppen van zijn realityserie 'Familie Gillis: Massa is Kassa'. Dat zegt de vakantieparkenmagnaat in de Omroep Brabant-podcast 'Ni Na Lammers Luisteren'. Talpa besloot vorige maand de realityserie te stoppen nadat de rechter Gillis veroordeelde voor belastingfraude en de mishandeling van zijn ex-vriendin Nicol Kremers.

"Die stem hoort er wel bij toch?", zegt Gillis over de droge manier waarop Frank Lammers het dagelijkse leven van de familie becommentarieerde. "Frank heeft de serie mee gemaakt. Het was grappig. Iedereen kent 'Massa is Kassa' natuurlijk door Frank."

Peter Gillis werd gebeld door podcastmakers Nina van den Broek en Frank Lammers. Lammers verzorgde zestien seizoenen lang de voice-over in het programma. "Niemand heeft tegen mij gezegd dat het niet meer doorgaat", zegt Lammers. "Nee, tegen mij ook niet. Officieel niet, nee", valt Gillis hem bij. "Jij hebt ook niks gehoord? Fraaie boel", zegt Lammers.

Talpa liet in mei, na de uitspraak van de rechter, weten dat het lopende seizoen voorlopig het laatste was. "Zolang sprake is van hoger beroep of cassatie in deze zaken vinden er geen nieuwe opnames plaats", zei een woordvoerder.

De zender gaf in 2023 aan dat het programma 'vroegtijdig' zou stoppen als Gillis 'voor of tijdens het uitzenden van de serie' zou worden veroordeeld. De serie begon in 2020 en liet het dagelijkse leven van de familie zien. In de eerste seizoenen werden Peter, zijn kinderen en zijn ex-vriendin Nicol Kremers constant gevolgd door een cameraploeg.

Veroordeling

Kijkers kregen niet alleen een kijkje in het familiebedrijf, maar ook in het leven van de vakantieparkenondernemer. Daarin kwamen ook de rechtszaken tegen hem aan bod. Peter Gillis werd begin mei veroordeeld tot achttien maanden celstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor belastingfraude. Daarnaast moet hij een boete van ruim 1,3 miljoen euro betalen.

'Wordt vervolgd'

In de laatste aflevering van de serie was te zien hoe Gillis en zijn vriendin Wendy werden gevolgd terwijl hij de uitspraak van de rechtbank hoorde. Voice-over Frank Lammers sloot af met: "Wordt vervolgd. Hoe zal het de familie Gillis verder vergaan, de tijd zal het leren. Maar voor nu: Houdoe!"

Bekijk hieronder de reactie van Peter Gillis na de veroordeling door de rechtbank, begin mei: