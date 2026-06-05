Het is voorbij: vanavond sluiten de deuren van Peter Gillis’ realitywereld

Nog een keer kun je kijken naar 'Familie Gillis: Massa is Kassa'. Vrijdagavond zendt SBS6 voor het laatst de avonturen uit van Peter Gillis, zijn vriendin Wendy, hun zonen Ruud en Mark en dochter Inge. De realityserie stopt na zestien seizoenen nadat Peter Gillis werd veroordeeld vanwege het niet doen van belastingaangifte en de mishandeling van zijn ex-vriendin Nicol Kremers.

Je keek niet alleen mee in het familiebedrijf, maar ook in het echte leven van de Brabantse ondernemer. Peter Gillis runt enorme vakantieparken, maar de serie draaide niet alleen om het werk. De afgelopen seizoenen zag je ook ruzies, familieproblemen, rechtszaken en persoonlijke drama’s. Gemiddeld keken zo'n 800.000 mensen.

De serie begon in 2020 en liet het dagelijkse leven van de familie zien. Peter, zijn kinderen en zijn ex-vriendin Nicol Kremers werden constant gevolgd door een cameraploeg.

Rechtszaken tegen Peter

De serie kreeg steeds meer aandacht vanwege de problemen van Peter Gillis. In 2019 viel de FIOD binnen bij zijn parken en kantoren vanwege belastingfraude. Daarna volgden meerdere rechtszaken en boetes. In mei werd hij veroordeeld tot een jaar cel vanwege belastingfraude en kreeg hij een werkstraf na het mishandelen van zijn ex Nicol Kremers.

Al jaren is er discussie of na alle rechtszaken de serie nog wel op tv zou moeten komen. De laatste veroordeling van Peter was voor SBS6 de reden om te stoppen met de opnamen.

Slechtste tv-programma

Hoewel veel kijkers de serie leuk vonden, kreeg het programma ook kritiek. In 2023 won Massa is Kassa de TV Knol, een prijs voor het slechtste tv-programma van het jaar. Dat kwam vooral door de problemen rond Gillis en de soms ongeloofwaardige scènes. Peter zelf nam het luchtig: hij gaf de prijs een plekje op het toilet.

Tijdens de laatste aflevering zijn Wendy en Peter in Parijs en wordt Peter gevolgd terwijl hij de uitspraak van de rechtbank hoort: hij wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf. Voiceover Frank Lammers sluit af met: "Wordt vervolgd. Hoe zal het de familie Gillis verder vergaan, de tijd zal het leren. Maar voor nu: Houdoe!”