Burgemeester reageert op fatale brand in Rijen: 'Moeten zonder jou verder'

Burgemeester Derk Alssema van gemeente Gilze en Rijen heeft woensdagavond gereageerd op de fatale brand aan de Hoofdstraat in Rijen. "Waar we zo bang voor waren, is werkelijkheid geworden", schrijft hij op Facebook.

Toch heeft burgemeester Alssema het in zijn bericht over bewoner Kees. "Het maakt ons verdrietig dat we in Rijen zonder jou verder moeten, je laat een plek achter die niet kan worden ingevuld", schrijft hij .

In het huis werd woensdagavond een lichaam gevonden . Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) doet onderzoek om de identiteit van het slachtoffer officieel vast te stellen. Of het om bewoner Kees gaat, is nog altijd niet duidelijk, zegt een politiewoordvoerder woensdagavond.

'Iedereen kent kees'

Hij beschrijft Kees als een lieve, betrokken en kleurrijke man, die het beste voor had met zijn medemens. "Veel dorpsgenoten kennen hem van gezicht of spraken hem wel eens. Ook ik maakte geregeld een praatje met hem en dan spraken we over het klimaat en de staat van de wereld waarover hij zich zorgen maakte. Kees was heel betrokken. Iedereen kent Kees en Kees kende iedereen." De burgervader is in gedachten bij de naasten van Kees en wenst hen veel sterkte toe.

Tientallen buurtbewoners verzamelden zich eerder op de avond bij het huis, waar het onderzoek nog in volle gang is. Zij hopen op een wonder, maar vrezen het ergste. “Er kwam daar niemand anders, dus het moet Kees wel zijn", zei een buurvrouw.

Veel reacties

De buurtbewoners omschrijven de situatie als ‘zeer treurig’. De brand brak dinsdagnacht. Toen de brandweer aankwam, stond het huis al in lichterlaaie. Een deel van het huis stortte tijdens het blussen in. Vanwege instortingsgevaar konden de hulpverleners niet meteen het pand in om te zoeken naar mogelijke slachtoffers.

Onder het bericht van de burgemeester reageren veel mensen. Buurtbewoners zijn ontdaan van de situatie en prijzen de woorden van Alssema. "Warme lieve woorden voor een lieve bijzondere man", schrijft Nathalie. "Mooi omschreven zo was Kees maakte met iedereen een praatje wat zal hij gemist worden", schrijft Marlies.