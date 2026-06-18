Burgemeester en COA geschrokken na vondst explosieven azc, begrip in dorp

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is geschokt dat er explosieven zijn gevonden bij het azc in aanbouw in Nuenen. Op de locatie aan de Pastoorsmast worden vanaf augustus asielzoekers opgevangen en donderdagmorgen werden bij werkzaamheden een vuurwerkmortier en een pijpbom ontdekt.

De komst van het azc (voor maximaal 159 asielzoekers) levert veel weerstand op in Nuenen. Ruim duizend mensen dienden een bezwaar in bij de gemeente en vorige week stond een groep tegenstanders bij de rechter om de komst tegen te houden. Nadat er eerder al enkele vernielingen waren aangericht, lagen er donderdagmorgen explosieven in het pand. "Het is natuurlijk iedere keer schrikken, maar ook schrikbarend dat dit soort dingen gebeuren", zegt een woordvoerder van het COA. "Dat mensen tegen de komst van een azc zijn of vragen hebben, daar zijn gesprekken voor en andere juridische mogelijkheden. Maar dat daar op wat voor manier dan ook andere acties bij horen, betreuren we niet alleen, maar daar spreken we ook onze afschuw over uit." Planning blijft staan

Volgens planning nemen de eerste asielzoekers half augustus hun intrek in het azc in Nuenen. Volgens de woordvoerder van het COA verandert de vondst van de explosieven daar niets aan. "In principe blijft de planning zoals die staat. We hebben natuurlijk altijd al oog voor veiligheid, zowel binnen als buiten het azc, maar dat heeft op deze manier nog extra aandacht. Niet alleen bij ons, maar het ligt ook voor een groot deel bij de burgemeester die gaat over openbare orde en veiligheid."

Burgemeester vindt het onacceptabel

Burgemeester Freek van Genugten zegt geschrokken te zijn van de vondst van de explosieven. "Het is natuurlijk onacceptabel dat er op deze manier een gevaarlijke situatie ontstaat voor de mensen ter plaatse en de omwonenden. Deze acties gaan dwars in tegen de gastvrije gemeente die we willen zijn voor de mensen die onze hulp nodig hebben. Wij zijn er om deze mensen opvang te bieden en willen voor al onze inwoners een veilige leefomgeving. Daar horen deze vormen van agressie en geweld niet bij.” Een buurtbewoner is zijn hond aan het uitlaten als hij langs het azc loopt. "Je bent overweldigd door zulke vreselijke gebeurtenissen. In het Nuenense had ik dat niet verwacht. Waarom? Waarom?", vraagt hij zich af. "Persoonlijk vind ik het prima dat het er komt. Mensen moeten ondergebracht kunnen worden. We leven in een democratie. Er zal best overlast zijn, maar dat is op een voetbalveld ook. Ik snap de protesten eigenlijk niet. We wonen in een rijk land en we moeten blij zijn dat we mensen op kunnen vangen die niets hebben." Explosief werkt averechts

De man vreest de komst dan ook niet. "Waarom zou ik bang moeten zijn? Dat bange wordt opgeklopt door mensen. Een explosief werkt averechts in mijn beleving. Ik ben helemaal overdonderd dat het in een beschaafd land, in een beschaafd Nuenen gebeurt." Een andere buurtbewoner is op weg naar zijn werk. Hij is fel tegen de komst van het azc en heeft begrip voor de plaatsing van de explosieven. "Ik keur het niet goed, maar ga het wel begrijpen", vindt de man. Dreigende taal

"We vangen hier al asielzoekers op, Oekraïners. Waarom moeten er hier dan alleenstaande mannen komen?", vraagt de man zich af. Welke asielzoekers komen is echter nog niet bekend, staat op de site van de gemeente. Er komen in ieder geval geen alleenstaande minderjarige mannen. Desondanks is de man fel tegen de komst. "Ik ben niet bang voor het azc, maar ik ben bang voor wat ze mijn dochter aan gaan doen. En dan moet het azc bang worden voor mij wat er gaat gebeuren."