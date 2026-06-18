Verdachte steekpartij Best aangehouden in twee jaar oude vermissingszaak

De 42-jarige man uit Oirschot die verdacht wordt een bekende horecabaas in Best te hebben neergestoken, is ook aangehouden in een twee jaar oude vermissingszaak in het Flevolandse Dronten. Dat bevestigen verschillende bronnen aan Omroep Brabant na berichtgeving van De Stentor. Voor zijn mogelijke betrokkenheid is hij maandag aangehouden in de gevangenis.

Dezelfde verdachte Uit onderzoek van de recherche blijkt dat Marc kort voor zijn verdwijning een afspraak had via de homo-datingapp Grindr. "Op basis van de onderzoeksresultaten gaat de recherche ervan uit dat Marc slachtoffer is geworden van een misdrijf", laat de politie destijds weten. Een paar maanden na zijn verdwijning werd de fiets van Marc in het water gevonden, maar van Marc ontbreekt tot op de dag van vandaag elk spoor.

Maandag werd dus een verdachte aangehouden in deze zaak: een 42-jarige man uit Oirschot. Het blijkt te gaan om dezelfde man die wordt verdacht van het neersteken van horecabaas Jan Verhoeven op 10 april van dit jaar. Het Openbaar Ministerie wil en kan er inhoudelijk niet op ingaan, maar het is duidelijk dat beide zaken los van elkaar staan.

Het verhaal van horecabaas Jan Verhoeven

Horecabaas Jan Verhoeven deed woensdag voor het eerst zijn verhaal in een interview met Omroep Brabant. Daarin vertelt hij dat het een wonder is dat hij nog leeft. Jan werd gestoken in zijn hals, twee keer in zijn buik, onder zijn sleutelbeen en in zijn been. "Ik was er echt heel slecht aan toe. Ik was in shock geraakt en ik had bijna geen bloed meer. Ze hebben mij meer dan tien zakken bloed gegeven." Iedereen hield rekening met het zwartste scenario, zegt hij.

Elke dag heeft de horecabaas nog pijn aan zijn been. "In mijn rechterbeen zijn de zenuwen helemaal naar de filistijnen. Ik kan misschien nooit meer normaal lopen."

Beloning

Het onderzoek naar de vermiste Marc uit Dronten gaat ondertussen verder. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Zo is er een beloning van 15.000 euro voor de tip die zorgt voor opheldering van dit misdrijf, laat de politie weten. "We geven niet op en spitten verder."