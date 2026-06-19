Hoveniers zweten in de zon en duiken daarna het zwembad in: 'Bommetje!'

Brabant zucht vrijdagmiddag onder de hitte, maar bij het hoveniersbedrijf van Hein Geenen gaat de schop gewoon de grond in. Een tropenrooster zou logisch zijn, maar de jonge hoveniers met een verstandelijke beperking raken dan hun vaste ritme kwijt. Daarom wordt er doorgewerkt in de brandende zon, maar met één verkoelende troef achter de hand: na het snoeien, maaien en schoffelen wacht het zwembad: "Bommetje!!"

Rustig legt ze het apparaat op de grond. "Ja, het is veel te warm", verzucht ze met een glimlach, terwijl haar gezicht lichtelijk glimt van het zweet. "Maar we zijn toch flink bezig, ook al is het eigenlijk niet te doen met die hitte."

Met een flinke ruk aan het startkoord gaat de motor van een heggenschaar aan. Het kabaal galmt door de zonovergoten tuin in het buitengebied van Vorstenbosch. Met een glimlach op haar gezicht en een geconcentreerde blik snoeit Noa de uitsteeksels van de grote heg keurig recht af.

Hovenier Hein Geenen houdt in de gaten hoe de tuin, ondanks de schroeiende hitte, keurig wordt verzorgd door het groepje hoveniers. "We hebben een bedrijf met jongeren die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, daar gaan we mee de tuin in", legt hij uit. "Ze werken altijd hard, maar het ontspannende gedeelte vinden ze ook zeker leuk om te doen."

Vast ritme

Waar scholen en bedrijven overgaan op tropenroosters en eerder beginnen, ouderen bij verzorgingstehuizen vooral binnen blijven en festivalgangers worden beschermd met extra schaduw, is dat voor deze tuiniers allemaal niet vanzelfsprekend. "Bij ons zit er wel een vast ritme in, anders wordt het helemaal chaos", vertelt Geenen. "We beginnen om acht en werken tot vier. Als dat anders is, gaat het met de jongens niet goed. Dan raken ze hun ritme kwijt."

Even verderop in de grote tuin hobbelt een grasmaaier met over het gras. Tuinman Eki duwt de machine behendig langs wat plantenperkjes. "Ik ben in de schaduw gaan werken. Met dit weer is het echt te warm in de zon", zegt hij. "Het is bloedheet om met de maaier te lopen, maar het moet gebeuren. Ik ga zo met heel veel plezier in het zwembad."

Grasmaaien en cocktails mixen

Om de harde werkers tegemoet te komen tijdens het werk in haast Sahara-achtige temperaturen, verzon Geenen iets. "We hebben een zwembad in de tuin gezet, daar kunnen ze in", vertelt hij enthousiast. "We gaan zometeen nog cocktails maken, bedacht ik me, en leuke dingen doen in de schaduw." Er spat een lach van het gezicht van de hovenier af. "Ze hebben er veel plezier van, maar zeker ook van het werken in de tuinen."

Niet veel later is het zover. Het gras ligt er keurig bij en de bladeren van de heg zijn opgeraapt. Tijd voor een frisse duik.

Zwemmen onder werktijd

Gefocust kijkt Eki naar het golvende water onder hem. Hij staat op een trapje naast het felblauwe opgezette zwembad. Met een flinke zwier springt hij van de trap, trekt zijn knieën tegen de borst en maakt een bommetje.

"Het is echt even lekker om te zwemmen onder werktijd op zo'n hete dag", zegt hij lachend. Achter hem dobberen zijn collega-hoveniers in opblaasbanden in het blauwe water. Eki grinnikt, grist een waterpistool uit het water en schiet in de richting van een jongen die op de rand zit. "Hey! Wij hebben helemaal niks gedaan."