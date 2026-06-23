Café 't Uilennest definitief dicht, gemeente spreekt over 'ernstig gevaar'

Café 't Uilennest in Tilburg is wéér dicht, en deze keer definitief als het aan de gemeente ligt. Uitbaters Atilla en Gemma kregen maandag van de burgemeester te horen dat hun alcoholwet- en exploitatievergunning per direct is ingetrokken. De eigenaren weigeren zich hierbij neer te leggen en hebben bezwaar ingediend.

Het café ligt onder een vergrootglas na een inval in januari vorig jaar, waarbij tien ex-leden van de verboden motorclub Satudarah uit de kroeg werden gehaald en werden opgepakt. In juni moest het café daarom twee maanden sluiten. In augustus 2025 startte de gemeente een Bibob-onderzoek, om te kijken of de uitbaters zich schuldig maken aan het witwassen van geld of andere vormen van criminaliteit. Een woordvoerder van de gemeente Tilburg laat weten dat de vergunning is ingetrokken "op grond van een ernstige mate van gevaar" in het kader van die Wet Bibob Wat dat precies betekent, kan de woordvoerder niet zeggen. "Er rust geheimhouding op alles wat met die wet te maken heeft en we kunnen dus niet meer informatie geven." Het intrekken van de vergunning is volgens de gemeente permanent.

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Facebook Meta te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren

Volgens de eigenaren heeft het besluit nog altijd van doen met de motorclub en de inval. "In eerdere procedures kwam al naar voren dat eigenaar Atilla verdacht wordt van medeplichtigheid", zegt hun advocaat Bisar Çiçek. Hij noemt het besluit van de gemeente 'onzin'. "Atilla heeft zijn café niet ter beschikking gesteld aan Satudarah. De ex-leden kwamen binnen voor een drankje, tussen andere reguliere gasten in. Na de inval is er anderhalf jaar lang niks gebeurd, en achttien jaar daarvoor ook niet. Er was nooit gedoe, nooit ruzie of iets raars. Dus waar hebben we het over?" Bezwaar ingediend

De eigenaren schrijven dinsdag op hun facebookpagina dat ze meer empathie en begrip hadden verwacht vanuit de gemeente. Volgens hun advocaat hebben ze eerder al geprobeerd de burgemeester op andere gedachten te brengen. Zo stelden ze onder meer voor om camera's te plaatsen, waarvan de beelden toegankelijk zouden zijn voor politie en gemeente. "We hebben alles uit de kast gehaald en hoopten er onderling uit te komen, maar niets hielp", zegt Çiçek. En dus heeft hij dinsdagmiddag meteen bezwaar ingediend. "Atilla exploiteert het café al twintig jaar. Het is een gezellig, bruin dorpscafé. Doodnormaal. Een thuisbasis voor carnavalsverenigingen, blaaskapellen, biljarters, noem maar op. Waarom neem je dit niet mee in je besluit?"

Wet Bibob De Wet Bibob (Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) is een preventief middel dat overheden kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld een gemeente kan een onderzoek beginnen, en hiervoor informatie opvragen bij het Landelijk Bureau Bibob (LBB). Wat wordt er dan precies onderzocht?

Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar hoe een ondernemer aan zijn of haar geld komt, wat zijn of haar achtergrond is en met wie er nog meer zaken wordt gedaan. Oftewel: allemaal informatie waaruit je af zou kunnen leiden of de ondernemer zuiver op de graat is. Wanneer wordt een Bibob-onderzoek gestart?

Een onderzoek kan gestart worden als er vermoedens zijn dat er zaken niet in de haak zijn. Het is aan de overheidsinstantie om te bepalen wanneer dat het geval is.

Het opzettelijk schenden van de geheimhoudingsplicht door betrokkenen is strafbaar en kan leiden tot een gevangenisstraf of hoge boete. Dat geldt in deze zaak voor zowel de gemeente als de eigenaren en advocaat.

Eerder maakten we deze uitlegvideo: