Café 't Uilennest gaat toch weer open: 'Wij zijn opgelucht'

Café ’t Uilennest in Tilburg mag weer open. Dat heeft de rechtbank donderdag beslist. Maandag kregen de uitbaters te horen dat hun alcoholwet- en exploitatievergunning per direct werden ingetrokken. Daarop maakten ze dinsdag bezwaar, en dat heeft geholpen. "Wij zijn opgelucht dat de rechtbank zo snel heeft ingegrepen", zegt uitbater Atilla Solmaz.

Het café ligt onder een vergrootglas na een inval in januari vorig jaar, waarbij tien ex-leden van de verboden motorclub Satudarah uit de kroeg werden gehaald en opgepakt. In juni moest het café daarom twee maanden sluiten .

In augustus 2025 startte de gemeente een Bibob-onderzoek om te kijken of de uitbaters zich schuldig maken aan het witwassen van geld of andere vormen van criminaliteit. De inhoudelijke behandeling van de zaak volgt later, maar maandag trok de gemeente de vergunningen in en moest het café per direct dicht.

Uitbater is opgelucht

Donderdag heeft de rechtbank beslist dat het café voorlopig weer open mag. Dat is voor de uitbater een opluchting. "Voor ons, onze vaste gasten en de verenigingen die bij ons samenkomen, is dit ontzettend belangrijk. Wij kunnen nu weer open en onze activiteiten voortzetten in afwachting van de verdere behandeling."

De advocaat van de uitbaters vindt dat terecht. "Er is snel gehandeld en de ordemaatregel voorkomt dat café ’t Uilennest onnodig schade lijdt voordat de zaak inhoudelijk is behandeld."