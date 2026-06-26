Brandweer waarschuwt voor natuurbranden in Brabant: 'Rook en barbecue niet'

Rook niet in de natuur, parkeer niet in hoog gras en blijf alert. Die tips geeft de brandweer als je de natuur in gaat. In heel Brabant is een verhoogd risico op natuurbranden.

Sinds woensdag geldt fase 2, het hoogste waarschuwingsniveau voor kans op natuurbranden. Brand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, zeker bij harde wind.

Extra alert zijn

De brandweer adviseert om extra alert te zijn als je de natuur in gaat. In een bericht op sociale media geeft de brandweer ook tips wat je zelf kunt doen om brand in de natuur te voorkomen: rook en barbecue niet in de natuur, parkeer niet in hoog gras en houd bospaden vrij voor hulpdiensten. Zie je rook of vuur? Bel dan meteen 112 en zoek een veilige plek.

Begin deze week was fase 1 nog van kracht, lieten Veiligheidsregio's aan Omroep Brabant weten. Die fase betekent dat er geen extra maatregelen worden genomen.

Code rood

De hele week is het al warm, en dat blijft nog even zo. Vrijdag kan de temperatuur zelfs oplopen tot 40 graden. Het KNMI heeft daarom code rood afgegeven voor extreme hitte. Ook zaterdag geldt dit weeralarm.

In april werd Brabant geteisterd door natuurbranden. Op de Oirschotse Heide brak een grote brand uit op militair terrein. Tegelijkertijd was er brand op een ander militair oefenterrein in de buurt van Budel.