Brabant op scherp: hoogste natuurbrandrisico ingegaan door droogte

In alle veiligheidsregio's in Noord-Brabant geldt sinds woensdagmiddag het hoogste risiconiveau op natuurbranden. De brandweer vraagt hiermee alertheid bij natuurbeheerders, terreineigenaren en hulpdiensten. Ook Defensie heeft aangekondigd haar oefeningen aan te passen vanwege de droogte.

Aan het eind van de middag is in alle drie de veiligheidsregio's in de provincie fase 2 ingegaan. Dat is het hoogste risiconiveau op bosbranden . Fase 2 wordt door de brandweer afgekondigd als het langere tijd droog is in de natuur.

Doordat het risico op een natuurbrand groter is, vraagt de brandweer terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten om extra alert te blijven. Ook vragen zij om medewerking bij het voorkomen of beperken van natuurbranden.

Oefeningen aangepast

Staatssecretaris van Defensie Derk Boswijk maakte dinsdag al bekend te stoppen met oefeningen met open vuur, pyrotechniek en explosieven in natuurgebieden. Eind april braken er door deze oefeningen natuurbranden uit op militaire terreinen op de Oirschotse Heide en vlak bij Kempen Airport in Budel. Na deze branden eiste de provincie al dat Defensie de droogteprotocollen moest herzien.