School verzweeg koop miljoenenpand: 'Geheimhouding is flauwekul-argument'

De aankoop van een miljoenenpand door het ROC Ter Aa in Helmond had niet geheim mogen blijven. Dat zegt hoogleraar medezeggenschap Leonard Verburg van de Radboud Universiteit tegen Omroep Brabant. De mbo-instelling beroept zich op een geheimhoudingsafspraak met de gemeente, maar volgens Verburg is dat 'een flauwekul-argument'. De gemeente laat de beslissing bij het ROC: 'De gemeente gaat niet over wat Ter Aa met de OR bespreekt'.

Donderdag meldde Omroep Brabant dat het ROC Ter Aa vorig jaar een pand van vier miljoen kocht, zonder dat de eigen ondernemingsraad (OR) hierover werd ingelicht. De OR heeft adviesrecht bij zulke grote aankopen, maar volgens de instelling kon dat in dit geval niet vanwege een geheimhoudingsafspraak met de gemeente.

Kettingbeding

Die afspraak heeft te maken met een 'kettingbeding' op het pand. Toen de gemeente het voormalige gemeentekantoor in het Boscotondo-complex in 2020 verkocht aan de Helmondse ondernemer Winny Hoffmann, werd afgesproken dat er een 'businesslab' in gevestigd zou worden. Ook bij verkoop aan een andere partij zou deze eis blijven staan. Omdat het ROC Ter Aa geen businesslab maar een school in het markante gebouw wil huisvesten, moest dat kettingbeding in 2025 vervallen. Dit bleek voor de gemeente geen probleem, en onder vertrouwelijkheid werd het beding gestopt. Volgens het ROC is die vertrouwelijkheid de reden dat de OR niet over de aanstaande koop ingelicht kon worden.

'Onzin'

Hoogleraar Verburg maakt gehakt van die redenering. "Dat is echt een flauwekul-argument, het is onzin." Volgens hem kan een geheimhoudingsafspraak nooit een reden zijn om de OR te passeren. "Daarnaast speelt dat hier ook niet. Het adviesrecht van de OR gaat over de aankoop van het pand. Dat er contact is met de gemeente over een kettingbeding is niet relevant en hoeft dus ook niet verteld te worden." Volgens hem had het ROC de voorgenomen aankoop dus gewoon moeten voorleggen. "Je hoeft alleen maar te vertellen over de voorgenomen aankoop, en daar kan de OR dan wat van vinden."

Het Boscotondo-complex in Helmond (Foto: Alice van der Plas).

'Andere partijen'

Overigens begrijpt Verburg wel dat het ROC de OR liever niet in wilde lichten. "Ik kan me voorstellen dat daar redenen voor zijn. Misschien waren er wel andere partijen in het spel, die aan de bel zouden trekken als ze horen dat er mogelijk een school in dat pand komt." Maar dat is dus geen reden om de OR niet om advies te vragen: "Ik kan me voorstellen dat de instelling zo denkt, maar dat maakt het nog geen goed argument", aldus de jurist.

Koop terugdraaien

Kan de OR nu nog iets doen om de koop ongedaan te maken? Verburg heeft er een hard hoofd in. "Dan zou ook de verkoper benadeeld worden, dus dat kan alleen als Hoffmann actief heeft bijgedragen aan het buitensluiten van de OR, dan zijn ze in feite medeplichtig." Winny Hoffmann ontkent dit tegenover Omroep Brabant: "Ik heb met die OR niks te maken, dat is hun pakkie an." Verburg: "Maar je kan als OR wel je tanden laten zien. Door duidelijk te maken dat je dit in de toekomst absoluut niet meer wil zien, of door toch een procedure bij de rechter te starten. Misschien kun je halverwege een schikking treffen met de instelling en dan heb je je punt gemaakt."