Storm legt maisvelden door de hele provincie plat: 'Gebroken is klaar'

Door de hevige windstoten van zaterdagnacht zijn maisvelden over de hele provincie plat gewaaid. Omroep Brabant ontving veel foto's van de beschadigde velden. Boer Tiny Schepers uit Son neemt zondag de schade op en vreest voor een deel van zijn veld. "Als een plant helemaal gebroken is, is het afgelopen", baalt hij.

Wie zondag een ritje door het buitengebied maakt, ziet veel maisvelden die zijn plat gewaaid. Ook Jeroen Geerts viel de ravage op toen hij van Elsendorp naar Sint Anthonis reed en de maisplanten plat op veld zag liggen. Ook tussen Boxtel en Oisterwijk, in Schijndel en op veel andere plekken in Brabant is het een opvallend beeld.

Boer Tiny Schepers uit Son is zondag de schade op zijn maisveld aan het opnemen. "Daar richting het bos is het al wat minder. Maar meer het veld in ligt het allemaal om", vertelt hij. Een deel van het mais is enkel plat gewaaid, die kunnen nog omhoog komen. Andere planten zijn helemaal afgebroken.

"Als een plant gebroken is, is het afgelopen. Een deel komt nog wel omhoog dus die kunnen we gewoon aan het vee voeren", zegt de boer. Het mais moet eigenlijk nog tot september groeien. "Anders komt er geen kolf in."

Moeilijk inschatten

De boer vindt het lastig om een financiële inschatting te maken van de schade. "Dat kan ik nu echt nog niet zeggen, maar veel van de planten komen waarschijnlijk wel omhoog en zijn nog niet helemaal kapot", relativeert hij.

Zaterdagnacht waren Tiny en zijn vrouw een stuk minder rustig. "We lagen op bed en mijn vrouw zei: ik ga snel alles dicht maken. Het was erg hard aan het waaien", blikt hij terug.

Ook voor andere boeren in de provincie was het tijdens de storm vrezen voor hun gewassen. Maar voor hen is het net zo goed een raadsel wat de precieze schade is. De komende weken moet blijken of de maisvelden zich herstellen.