Zware onweersbuien teisteren Brabant: woningbranden en stormschade

Een groot deel van de provincie is zaterdagnacht getroffen door zware buien met fel onweer, veel regen in korte tijd en harde windstoten. Op meerdere plekken kwamen meldingen binnen van woningbranden en stormschade.

Onweersflitsen verlichtten de hemel vanaf een uur of twee zo'n beetje non-stop. Zware windstoten en de hevige regenval maakten het plaatje compleet. Met op sommige plekken flinke gevolgen: er braken woningbranden uit en op allerlei plekken ontstond stormschade. Bij het weerstation in Eindhoven werden windstoten van 90 kilometer per uur gemeten.

Brand door blikseminslag

Onder meer in Dongen, Oss, Helmond, Den Bosch, Heesch, Beek en Donk en Geldrop brak brand uit in huizen. Vermoedelijk door blikseminslag.



De brand in Helmond brak uit in het dak van twee woningen aan de Dennehoutstraat. De brandweer rukte met groot materieel uit om het vuur te bestrijden. In Beek en Donk vloog aan de Biezenweg een rieten kap in brand.



















Stormschade op tientallen plekken

De brandweer kreeg in korte tijd tientallen meldingen binnen van stormschade. Onder meer vanuit de omgeving van Tilburg, Hoogeloon, Eindhoven, Someren en Son en Breugel. Het gaat onder meer om schade door afgebroken takken en omgewaaide bomen. Ook zijn daken beschadigd geraakt.

Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.



De meldkamer van de brandweer in Midden- en West-Brabant kreeg zoveel meldingen in korte tijd dat in een brandweerkazerne een extra meldkamer werd ingericht. Bomen op en tegen auto's en huizen

Ook Valkenswaard werd flink getroffen. De korte maar hevige storm zorgde voor omgewaaide bomen die op auto's terechtkwamen, verkeershekken die dwars op de weg lagen en fietsen die massaal omver werden geblazen.

Foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink.

In Geldrop brak een boom een de Nuenenseweg. Deze viel op het dak van een huis. Een gespecialiseerd bedrijf werd ingeschakeld om de boom van het dak te halen. In Dongen botste een auto op een boom die tijdens het noodweer omwaaide en in Veldhoven kwam de bovenkant van een monumentale molen uit 1858 naar beneden. Dit leverde ook schade op aan huizen en auto’s in de buurt. De molenaar wist niet wat hij zag toen hij zaterdagnacht aankwam om de schade te bekijken.

Foto: Persbureau Heitink.

Code oranje ingetrokken

De zware buien waren al voorspeld. Daarom had het KNMI code oranje afgekondigd. Rond vier uur 's nachts werd dat weeralarm voor Brabant afgeschaald. Wel geldt nog code geel vanwege de aanhoudende hitte. Eerder in de avond en nacht veroorzaakten buien op andere plekken in het land ook al problemen. Problemen op het spoor

De stormschade veroorzaakt zondagochtend wel nog altijd overlast op het spoor, omdat veel bomen en takken op het spoor liggen. Op meerdere plekken rijden daardoor minder treinen. Onder meer op de trajecten Den Bosch-Utrecht, Eindhoven-Venlo, Breda-Tilburg en Tilburg-Eindhoven. De problemen op de laatste twee trajecten zouden rond kwart voor tien zondagochtend opgelost moeten zijn. Op de lijn Den Bosch-Utrecht hoopt de NS dat de treinen rond tien uur weer volgens schema kunnen rijden en op het traject Eindhoven-Venlo rond kwart over tien 's ochtends.