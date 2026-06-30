Politieachtervolging eindigt tegen huis, wegpiraat draait voor de kosten op

Met een enorme klap reed Ayoub M. (21) 2,5 jaar geleden met een auto tegen een huis aan in Helmond. Hij was op de vlucht voor de politie en dat moest wel fout gaan. Ayoub had veel drugs bij zich en was onder invloed. Zonder rijbewijs en in een geleende en onverzekerde auto veroorzaakte hij voor zo'n 10.000 euro aan schade, zo bleek dinsdag in de rechtbank in Den Bosch.

Elke week meldt Omroep Brabant wel een paar keer dat een automobilist een huis of winkel ramt. De ene keer is het een onhandige actie, de andere keer is iemand onder invloed en in Helmond ging het 2,5 jaar geleden om een politieachtervolging. Wilde achtervolging door binnenstad

Helmonder Ayoub M. kreeg tegen drie uur 's nachts op 30 januari een stopteken, omdat de auto waarin hij reed niet verzekerd was en zijn kentekenplaten met tape waren vastgeplakt. Maar Ayoub ging ervandoor en haalde levensgevaarlijke capriolen uit in de binnenstad van Helmond. Uiteindelijk scheurde hij het doodlopende Wethouder Hamacherplein op en knalde op de pilaster voor het laatste huis van het pleintje. Maar Ayoub was nog niet klaar met vluchten en probeerde via tuinen weg te komen, maar werd alsnog in de kraag gevat toen hij over een schutting klom. De schade aan de stenen zuil, een muurtje en het afdak boven de voordeur was groot. In de auto van Ayoub vond de politie een heuptasje met 580 euro en ook werd 6,1 gram cocaïne gevonden en 51 gram hasj. Ook had de jongeman drie telefoons bij zich en weigerde hij een bloedproef.

Foto: Noël van Hooft.





Geen duidelijke uitleg voor de rechter

En dus had Ayoub M. dinsdag heel wat uit te leggen aan de politierechter. Maar heel duidelijk werd het allemaal niet. Het geld was studiefinanciering en de verschillende telefoons waren gewoon handig voor allerlei extra apps. Over de dealerhoeveelheid drugs die M. bij zich had werd verder eigenlijk niet gesproken. Er werd vooral gepraat over het gedrag van Ayoub en dat blijkt volgens zijn documentatie van geen kant te deugen: hij heeft geen baan, gaat niet naar school en is vanwege spanningen thuis het liefst niet thuis. Hij heeft nu al een strafblad van zes pagina's. Volgens de reclassering vormen zijn thuissituatie, zijn vrienden en zijn hele houding een groot risico dat hij nog vaker strafbare feiten gaat plegen. Taakstraf en strenge voorwaarden

Hoog tijd dus om Ayoub een laatste waarschuwing te geven en een hoop voorwaarden op te leggen, vond de officier van justitie. En de politierechter was het daarmee eens. Voor het gevaarlijk rijden, het weigeren van een bloedproef, de drugs én een tweede keer rijden onder invloed in november 2024 met ook weer drugs op zak kreeg Ayoub twee taakstraffen: een van 70 uur, waarvan 30 voorwaardelijk voor de achtervolging in januari, en nog eens 30 uur voor de zaken in november. Veel belangrijker zijn echter de voorwaarden die Ayoub M. kreeg, want 'dit móet anders', benadrukte de politierechter. Zo moet Ayoub zich verplicht melden bij de reclassering, moet hij meewerken aan behandeling, moet hij weer een dagbesteding krijgen, zoals werk of school, en wordt bekeken of hij begeleid kan gaan wonen. Al die maatregelen moeten ervoor zorgen dat het strafblad van Ayoub niet langer wordt. Maar dat zal vooral aan hemzelf liggen, zo werd hem meegegeven. Ayoub zag het als een goede steun in de rug. Nu zijn zaak achter de rug is, wil hij ook graag zijn excuses gaan aanbieden bij de bewoners van het huis waar hij zoveel schade veroorzaakte. De 10.000 euro schade die Ayoub heeft veroorzaakt zal de verzekering op hem gaan verhalen. Ben jij geïnteresseerd in rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant.

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Springcast te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren