Delano lag in slaapzak toen zijn kameraden hem per ongeluk overreden

Delano, de 21-jarige militair uit Oirschot die vorig jaar omkwam tijdens een oefening, lag in zijn slaapzak naast zijn pantserwagen toen hij werd aangereden door passerende collega's. Dat blijkt uit een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Een van de conclusies is dat Defensie onvoldoende kan garanderen dat militaire oefeningen veilig verlopen.

Het ongeluk gebeurde tijdens de grote legeroefening Bastion Lion in Duitsland, met 4000 militairen en 1800 voertuigen. Delano was chauffeur bij de Limburgse Jagers uit Oirschot en bestuurde een stafvoertuig van de Bravo-compagnie, waarin leidinggevenden zaten.

Nadat zij op 10 april het oefendorp hadden veroverd, parkeerde hij het pantserwielvoertuig in de berm langs een doorgaande weg. Terwijl de leidinggevenden in het voertuig bleven werken en daarna naar de commandopost gingen, kregen Delano en de boordschutter opdracht om te gaan slapen. Omdat zij niet in voertuigen mochten slapen, kozen ze ieder een eigen plek.

Slaapzak

De boordschutter ging in een gebouw aan de overkant van de weg liggen. Chauffeur Delano ging rond half elf die avond in zijn gecamoufleerde slaapzak op een matje naast het voertuig in de berm slapen. Hij mocht die plek zelf kiezen; er was geen markering of verlichting aanwezig. "Mogelijk wilde hij dienstbaar zijn aan zijn groep door als chauffeur dicht bij het voertuig te gaan slapen", schrijven de onderzoekers.

Daarna werd het onverwacht druk vanwege een hergroepering. Bevelen werden opgehaald, materiaal werd overgeladen en er werd bevoorraad. De doorgaande weg raakte geblokkeerd door de vele voertuigen. Daardoor moest zwaar doorgaand verkeer, zoals Boxers, Bushmasters en Scania-trucks, een andere route nemen. Door de opstoppingen moesten voertuigen soms uitwijken via de berm, waar ook het voertuig van Delano stond.

Slagschaduw

"Hoewel de straatverlichting in het oefendorp aanstond, lag de slaaplocatie van de chauffeur in de schaduw van het geparkeerde voertuig. Geen van de militairen in de passerende voertuigen heeft de slapende chauffeur opgemerkt", schrijft de Onderzoeksraad. Welk voertuig de militair heeft geraakt, is niet duidelijk geworden. Mogelijk waren er zelfs meerdere voertuigen betrokken.