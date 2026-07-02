Op de wachtlijst voor stroom: hoe werkt dat precies en wie mag eerst?

Het stroomnet in Brabant is sinds woensdag op slot. Van grote bedrijven tot mensen die een huis bouwen: iedereen die een nieuwe stroomaansluiting wil, moet op een wachtlijst. Maar wie mag eerst? En hoelang zijn die wachtlijsten eigenlijk? Vijf vragen en antwoorden op een rij.

1. Wat is er aan de hand?

Het elektriciteitsnet raakt vol. We gebruiken met z'n allen steeds meer stroom, bijvoorbeeld omdat we zonnepanelen hebben, elektrische auto's moeten opladen of koken op inductie. Daardoor is er nu meer vraag naar elektriciteit dan netbeheerders kunnen leveren. Grote bedrijven die een zogeheten zware aansluiting willen, moeten daarom al een tijdje wachten. Maar nu moeten ook particulieren op de wachtlijst. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die een een nieuw huis bouwen of hun meterkast willen uitbreiden. 2. Hoe werkt zo'n wachtlijst voor stroom?

Sommige aanvragers krijgen voorrang. Netbeheerders hebben het over drie groepen: zware aanvragen zonder prioriteit (zoals reguliere bedrijven), particulieren en bedrijven met maatschappelijke prioriteit. Die laatste groep mag het eerst. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft met regels bepaald welke bedrijven belangrijk zijn voor de samenleving. Dat zijn bijvoorbeeld 'congestieverzachters', oftewel bedrijven die helpen om piekdrukte op het stroomnet te verlagen.