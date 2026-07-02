Stroomnet op slot: dit moet je weten over de wachtlijst

Het stroomnet in Brabant is sinds woensdag op slot. Van grote bedrijven tot mensen die een huis bouwen: iedereen die een nieuwe stroomaansluiting wil, moet op een wachtlijst. Maar wie mag eerst? En hoelang zijn die wachtlijsten eigenlijk? Vijf vragen en antwoorden op een rij.

1. Wat is er aan de hand?

Het elektriciteitsnet raakt vol. We gebruiken met z'n allen steeds meer stroom, bijvoorbeeld omdat we zonnepanelen hebben, elektrische auto's moeten opladen of koken op inductie. Daardoor is er nu meer vraag naar elektriciteit dan netbeheerders kunnen leveren. Grote bedrijven die een zogeheten zware aansluiting willen, moeten daarom al een tijdje wachten. Maar nu moeten ook particulieren op de wachtlijst. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die een een nieuw huis bouwen of hun meterkast willen uitbreiden. 2. Hoe werkt zo'n wachtlijst voor stroom?

Sommige aanvragers krijgen voorrang. Netbeheerders hebben het over drie groepen: zware aanvragen zonder prioriteit (zoals reguliere bedrijven), particulieren en bedrijven met maatschappelijke prioriteit. Die laatste groep mag het eerst. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft met regels bepaald welke bedrijven belangrijk zijn voor de samenleving. Dat zijn bijvoorbeeld 'congestieverzachters', oftewel bedrijven die helpen om piekdrukte op het stroomnet te verlagen. Daarnaast gaat het om organisaties die zorgen voor veiligheid, zoals politie en brandweer, en bedrijven die voorzien in basisbehoeften, zoals onderwijs en wonen. Als die bedrijven aan de beurt zijn geweest, mogen de particulieren. Daarna komen pas de zware aanvragen zonder prioriteit aan de beurt.

3. Hoelang is de wachtlijst voor iedereen?

Dat is moeilijk te zeggen. Hoewel organisaties met maatschappelijke prioriteit voorrang hebben, kan het nog steeds jaren duren voordat ze aan de beurt zijn. Particulieren staan zeker drie maanden op de wachtlijst, maar waarschijnlijk wordt dat nog langer. Netbeheerders moeten nog uitrekenen of er op sommige plekken toch ruimte is. Het duurt echter maanden voordat dat duidelijk is. De wachtlijst voor bedrijven zonder prioriteit kan oplopen tot wel tien jaar. 4. Waarom breiden we het stroomnet dan niet gewoon uit?

Je zou zeggen: dan is het probleem zo opgelost. Klopt, daar zijn netbeheerders ook mee bezig, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Niet overal is plek, vergunningen aanvragen kost tijd en dan zijn er nog stikstofregels. Ook materiaal en mensen zijn lastig te krijgen. Daarbij komt nog dat het geen makkelijke klus is, omdat het stroomnet veel lagen heeft. Als je bij een bedrijf een zwaardere aansluiting installeert, moet het hoogspanningsstation die wel kunnen verwerken. 5. Wat kun je in de tussentijd doen?

Check zelf of een zwaardere stroomaansluiting wel echt nodig is. Veel mensen denken bijvoorbeeld dat een warmtepomp alleen op zo'n zware aansluiting kan, maar vaak past die ook op de aansluiting die je al hebt. Dat geldt ook voor inductieplaten. Laat het wel altijd even checken door bijvoorbeeld een elektricien. Netbeheerder Enexis adviseert bedrijven om hun eigen energiegebruik eens in kaart te brengen. Op basis daarvan kunnen ze maatregelen nemen, bijvoorbeeld door apparaten die veel energie verbruiken te vervangen. Hier lees je alle verhalen over het Brabantse stroomnet. De podcast Kort en bondig besteedde eerder al aandacht aan dit onderwerp: