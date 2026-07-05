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112 NIEUWS

LIVE 112-nieuws | Ernstig verkeersongeluk in dorp Zeeland | Man steekt andere man in Leende en wordt aangehouden

Vandaag om 07:35

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

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Redactie

Liveblog

07:35

Ernstig verkeersongeluk in dorp Zeeland

Op de Boekelsedijk in het dorp Zeeland is zondagochtend vroeg een ernstig ongeluk gebeurd. Dat meldt de politie. Details zijn nog niet bekendgemaakt. 

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05:36

Man steekt andere man in Leende en wordt aangehouden

Een man is zaterdagnacht aangehouden aan de Oostrikkerstraat in Leende. Deze gaf aan dat hij een andere man had gestoken.

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