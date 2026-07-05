LIVE 112-nieuws | Ernstig verkeersongeluk in dorp Zeeland | Man steekt andere man in Leende en wordt aangehouden

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07:35 Ernstig verkeersongeluk in dorp Zeeland Op de Boekelsedijk in het dorp Zeeland is zondagochtend vroeg een ernstig ongeluk gebeurd. Dat meldt de politie. Details zijn nog niet bekendgemaakt. Lees verder