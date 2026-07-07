Oud-burgemeester veroordeeld voor bezit en verspreiding kinderporno
Oud-burgemeester Herman J. (77) moet van de rechtbank in Dordrecht acht maanden de cel in voor het bezit en verspreiden van kinderporno. J. werd dinsdag in de rechtbank veroordeeld. De oud-burgemeester had meer dan duizend afbeeldingen en video's met kinderpornografisch materiaal.
J. was van 1988 tot 1996 burgemeester van de toenmalige gemeente Vessem, Wintelre en Knegsel. Daarna was hij tot 2011 burgemeester van het Zuid-Hollandse Hendrik-Ido-Ambacht.
De straf die de rechtbank oplegt is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. De politie hield J. op 17 februari van dit jaar aan. Op in beslag genomen gegevensdragers werden in totaal 1036 afbeeldingen en video's aangetroffen, waaronder 632 foto's en 404 video's van seksuele handelingen met soms zeer jonge kinderen.
Volgens de rechtbank stond voor J. vooral de bevrediging van zijn eigen seksuele behoeften centraal. "In zijn zoektocht naar nieuwe prikkels is verdachte kennelijk beland in de verwerpelijke wereld van kinderporno. Voor de verdachte lag de focus enkel op de bevrediging van zijn eigen seksuele behoeftes", staat in het vonnis.
Vrijspraak voor ontucht
De oud-burgemeester stond ook terecht voor ontucht met een veel jongere man tussen 2005 en 2016. J. ontkende die beschuldigingen tijdens de rechtszaak.
De rechtbank spreekt hem van dat onderdeel vrij. Volgens de rechters ontbreekt voldoende steunbewijs om tot een veroordeling te komen. Er zijn wel verklaringen van de ouders van de man, maar die bieden volgens de rechtbank onvoldoende duidelijkheid over wat er precies zou zijn gebeurd.
Behandeling
Ondanks die gedeeltelijke vrijspraak legt de rechtbank een gevangenisstraf van twaalf maanden op. Hij moet effectief acht maanden de cel in, vier maanden van de opgelegde straf zijn voorwaardelijk. Daarmee wil de rechtbank ruimte bieden voor behandeling.
Volgens de rechters doet een lagere straf geen recht aan de ernst van de feiten. Ook weegt mee dat J. tijdens het onderzoek weinig verantwoordelijkheid heeft genomen voor zijn handelen.
Straatnaam verdwijnt tijdelijk
De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft na de uitspraak besloten het straatnaambord met de naam van de oud-burgemeester te verwijderen. Het gaat volgens burgemeester Van der Giessen om een tijdelijke maatregel. Als de uitspraak onherroepelijk is, bepaalt de gemeente of de straatnaam definitief wordt gewijzigd