Oud-burgemeester veroordeeld voor bezit en verspreiding kinderporno

Oud-burgemeester Herman J. (77) moet van de rechtbank in Dordrecht acht maanden de cel in voor het bezit en verspreiden van kinderporno. J. werd dinsdag in de rechtbank veroordeeld. De oud-burgemeester had meer dan duizend afbeeldingen en video's met kinderpornografisch materiaal.

J. was van 1988 tot 1996 burgemeester van de toenmalige gemeente Vessem, Wintelre en Knegsel. Daarna was hij tot 2011 burgemeester van het Zuid-Hollandse Hendrik-Ido-Ambacht.

De straf die de rechtbank oplegt is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. De politie hield J. op 17 februari van dit jaar aan. Op in beslag genomen gegevensdragers werden in totaal 1036 afbeeldingen en video's aangetroffen, waaronder 632 foto's en 404 video's van seksuele handelingen met soms zeer jonge kinderen.

Volgens de rechtbank stond voor J. vooral de bevrediging van zijn eigen seksuele behoeften centraal. "In zijn zoektocht naar nieuwe prikkels is verdachte kennelijk beland in de verwerpelijke wereld van kinderporno. Voor de verdachte lag de focus enkel op de bevrediging van zijn eigen seksuele behoeftes", staat in het vonnis.