Carnavalszorgen tijdelijk van de baan door uitgestelde sloop van bouwloods

De carnavalsoptocht in Schaijk lijkt gered. Een loods, waar een derde van alle praalwagens in wordt gebouwd, wordt voorlopig nog niet gesloopt. Hierdoor kunnen de bouwclubjes er aankomend carnavalsseizoen tóch aan de slag. Goed nieuws voor Stichting Carnaval De Moeslanden, al is er toch nog werk aan de winkel. "We hadden anders zeker een probleem gehad", zegt voorzitter Jeroen van Zuijlen.

De loods, een oude brandweerkazerne op het terrein van de oude gemeentewerf in het dorp, zou eigenlijk deze zomer worden gesloopt. Op die plaats zouden 24 tijdelijke huizen worden gebouwd. Nu heeft de gemeente Maashorst laten weten dat de bouw hiervan is uitgesteld, omdat Enexis de elektriciteit daarvoor nog niet kan aansluiten. "Als we toch niet kunnen gaan bouwen, is het natuurlijk zonde om de loods te slopen, terwijl de carnavalsstichting ruimte tekortkomt", zegt wethouder Franko van Lankvelt van de gemeente Maashorst. Daarom heeft de gemeente besloten om de sloop van de loods nog even uit te stellen. "Zo voorkomen we onnodige lege grond waar omwonenden last van kunnen hebben, en voegt deze plek in de tussentijd iets toe aan de omgeving en het verenigingsleven in Schaijk."

Prinses Nicole d'n Urste (links) en voorzitter Jeroen van Zuijlen van stichting Carnaval De Moeslanden (rechts) met daarachter de voormalige brandweerkazerne (foto: Tom Berkers).

Nieuws waar de carnavalsstichting erg blij mee is. "Het is zeker goed nieuws", vertelt voorzitter Jeroen van Zuijlen opgelucht. "We hadden anders zeker een probleem gehad. Ik was al bij verschillende boeren in de omgeving langsgegaan om te kijken of zij plek hadden, maar dat valt niet mee." In de oude kazerne knutselen voornamelijk jonge en beginnende clubjes aan hun creaties. Als deze oplossing er niet was geweest, vreesde de voorzitter voor afhakende carnavalswagenbouwers. "Als je geen bouwplek had gevonden voor die vijf clubjes, dan moet je maar hopen dat ze de animo houden om het bouwen weer op te pakken als we wél weer een plek hebben. Iets waar ik eigenlijk niet eens over wilde nadenken."

"We hebben nog een financieel gat van zo'n 26.000 euro."

Met deze hulp krijgt de carnavalsstichting adempauze, maar moet er ondertussen nog wel worden gezocht naar een structurele oplossing. Begin 2025 leek hiervoor dé oplossing gevonden. De gemeente Maashorst gaf toen groen licht voor de bouw van een nieuwe carnavalsloods op de voormalige gemeentewerf, bedoeld voor minstens vijftien jaar. "We waren erg blij toen we dit hoorden, maar we schrokken wel van de kosten", zegt Van Zuijlen. De stichting spaarde zelf, haalde geld op met een inzamelingdactie én kreeg een bedrag van de gemeente. "We moeten ondertussen aan de slag met de bouw van de nieuwe loods. Daarvoor moeten we vergunningen gaan aanvragen en we hebben nog een financieel gat van zo'n 26.000 euro. Dat moeten we nog wel op zien te vullen. Al ga ik er wel vanuit dat we dit voor elkaar gaan krijgen. We hebben al het een en ander uitgezet hiervoor."