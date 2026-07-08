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LIVE 112-nieuws | Flinke vertraging op A58 door vrachtwagen met bandenpech | Bestuurders zonder rijbewijs en illegale fatbike gevonden bij controle Oss
Vandaag om 07:59
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Liveblog
07:59
Flinke vertraging op A58 door vrachtwagen met bandenpech
Een vrachtwagen met bandenpech zorgde woensdagochtend voor flinke vertraging op de A58 tussen Eindhoven en Tilburg.
07:40
Bestuurders zonder rijbewijs en illegale fatbike gevonden bij controle Oss
Bij een verkeerscontrole in Oss kwam de politie dinsdag onder andere drie bestuurders zonder rijbewijs en een illegale fatbike tegen. Dat schrijft de politie op Instagram. Ook zagen agenten een snorfiets die te hard reed en een bromfiets in zeer slechte staat.
05:29
Politie druk met dronken man, appjes en gladde banden
De verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant is in de nacht van dinsdag op woensdag druk in de weer geweest met verschillende verkeersovertredingen. In het holst van de nacht troffen agenten dronken mensen in auto’s, bestuurders die ongegeneerd zaten te appen en auto’s zonder geldige apk.
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