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112 NIEUWS

LIVE 112-nieuws | Flinke vertraging op A58 door vrachtwagen met bandenpech | Bestuurders zonder rijbewijs en illegale fatbike gevonden bij controle Oss

Vandaag om 07:59

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

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Redactie

Liveblog

07:59

Flinke vertraging op A58 door vrachtwagen met bandenpech

Een vrachtwagen met bandenpech zorgde woensdagochtend voor flinke vertraging op de A58 tussen Eindhoven en Tilburg. 

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07:40

Bestuurders zonder rijbewijs en illegale fatbike gevonden bij controle Oss

Bij een verkeerscontrole in Oss kwam de politie dinsdag onder andere drie bestuurders zonder rijbewijs en een illegale fatbike tegen. Dat schrijft de politie op Instagram. Ook zagen agenten een snorfiets die te hard reed en een bromfiets in zeer slechte staat.

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05:29

Politie druk met dronken man, appjes en gladde banden

De verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant is in de nacht van dinsdag op woensdag druk in de weer geweest met verschillende verkeersovertredingen. In het holst van de nacht troffen agenten dronken mensen in auto’s, bestuurders die ongegeneerd zaten te appen en auto’s zonder geldige apk.

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