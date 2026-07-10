Vervolging dochter Yvon K. deels van tafel, zaak om kluisgeld loopt door

De dochter van Yvon K. wordt deels niet langer vervolgd in de zaak rond de erfenis van Chris Grinwis. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie vrijdag. De dochter heeft met de nabestaanden van Grinwis afspraken gemaakt over de verdeling van de erfenis.

Yvon K. uit Tilburg werd ervan verdacht haar partner Chris Grinwis te hebben vergiftigd om zijn erfenis, die mogelijk meer dan een miljoen euro bedroeg. Nadat de vrouw vorig jaar een einde aan haar leven maakte, bleef haar jongste dochter voor zover bekend als enige erfgename achter. Volgens het Openbaar Ministerie kon de erfenis worden gezien als geld dat verkregen is uit een misdrijf. Daarom werd onderzocht of het geld wel aan haar dochter mocht worden uitgekeerd. Nog wel een andere vervolging

De dochter van Yvon K. heeft nu een akkoord bereikt met de nabestaanden van Grinwis over de erfenis. Daarom ziet het OM af van een deel van de vervolging.

Een woordvoerder van de afdeling functioneel parket OM benadrukt dat de dochter nog wél wordt vervolgd voor een ander deel van de erfenis: het geld dat in de kluis van Yvon K. werd gevonden. Het gaat om 227.000 euro waarvan wordt vermoedt dat die via witwassen is gemachtigd. Het functioneel parket moet voorkomen dat geld uit misdrijven zoals moord kan worden witgewassen via in dit geval een erfenis. Veroordeling

Het Openbaar Ministerie eiste in 2023 18 jaar cel tegen Yvon K. voor de dood van Grinwis en 1 jaar voor witwassen van de 227.000 euro die in de kluis werd gevonden. Zelf hield Yvon altijd vol dat ze onschuldig was, ook op de zes tussentijdse zittingen. Chris zou zichzelf van het leven beroofd, vertelde ze keer op keer. En dat geld in de kluis was onder meer een erfenis. Enkele dagen voordat de rechtbank uitspraak zou doen stapte ze uit het leven. Hoe de zaak rond Yvon K. in elkaar zat, zie je in deze aflevering van Misdaad Uitgelegd.