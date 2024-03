Miljoenenerfenis 'vergiftigde' supermarktbaas mag niet naar dochter Yvon K.

Het openbaar ministerie (OM) blokkeert de enorme erfenis van supermarkteigenaar Chris Grinwis uit Halsteren. Het vermoeden blijft dat de voormalige supermarkteigenaar mogelijk is vergiftigd door zijn 'nieuwe' liefde Yvon. Maar nu is Yvon ook dood en het fortuin, naar verluidt meer dan een miljoen euro, dreigt in handen te vallen van haar dochter. Daarom willen politie en justitie alles op alles zetten om dat voorkomen, want ze zien het als misdaadgeld.

De zaak is bekend geworden als de Halsterse gifmoord. Maar of het een moord was is nooit opgehelderd want de rechtbank kwam niet toe aan een uitspraak omdat de verdachte zelfmoord pleegde.

Nu dreigt een nieuw proces: over de centen, zo wordt duidelijk uit berichtgeving van BN DeStem woensdagavond. Het openbaar ministerie (OM) in Breda bevestigt de nieuwste ontwikkelingen in de zaak. De erfenis van Yvon wordt gezien als geld dat verkregen is uit een misdrijf en daarom is er een onderzoek bezig of dat geld wel mag worden uitgekeerd aan haar dochter.

Dement

Het verhaal begon met Chris en Mia Grinwis in Halsteren in 2019. Ze verkochten hun supermarkt in de Dorpsstraat voor veel geld en gingen het rustiger aan doen. Maar Mia werd ernstig ziek. Ze ging dementeren. Chris huurde een ervaren therapeute in om voor zijn vrouw te zorgen: dat was Yvon K. uit Tilburg.

Mia overleed al snel. Meteen daarna kregen Chris en Yvon een relatie. In amper een paar maanden tijd was de liefde zo hevig dat Chris zijn testament aanpaste. Hij stapte naar een notaris en zorgde er voor dat zijn familie en die van Mia werd onterfd. Yvon werd de enige erfgenaam. Ze kreeg alles als hij zou komen te overlijden.

Testament

De dood kwam sneller dan verwacht. Een paar weken later in december 2020 overleed Chris, 65 jaar oud. De nabestaanden van Chris en Mia vonden dat verdacht want Chris was niet ziek of zo. Het testament was ook een teken dat er iets goed mis was, vonden ze. De politie werd gealarmeerd en die startte een onderzoek. Ook de dood van Mia werd onderzocht. Ze werd opgegraven.

Mia bleek een natuurlijke dood gestorven. Maar met Chris was er inderdaad wat raars aan de hand. Specialisten van de politie vonden een cocktail van medicijnen en gifstoffen in zijn lichaam.

Euthanasie

Wat het nog verdachter maakte, was dat Yvon consulente was bij een euthanasievereniging en wist hoe ze mensen moest begeleiden naar een zelfgekozen einde. Een Tilburgse familie meldde zich met een zelfde soort verhaal als in Halsteren.

Het OM was ervan overtuigd dat Yvon met opzet handelde en klaagde haar aan voor moord. Motief: de forse erfenis van mogelijk meer dan een miljoen.

Er volgde een proces in de herfst van 2023 en het OM eiste 18 jaar voor de dood van Grinwis en 1 jaar voor witwassen van de 227.00 euro die in een kluis van Yvon is gevonden en wordt gezien als misdaadgeld.

Erfenis

Maar enkele dagen voordat de rechtbank uitspraak zou doen gebeurde iets onverwachts: Yvon K. stapte uit het leven. Ze liet daarmee vooral de nabestaanden achter met onbeantwoorde vragen. En ook een gevoel van onrechtvaardigheid want de dood van K. betekende automatisch dat de erfenis naar haar dochter zou gaan.

Het OM laat het er duidelijk niet bij zitten en meldt dat er onderzoek wordt gedaan door het functioneel parket van het OM dat gespecialiseerd is in ingewikkelde geldzaken zoals fraude. De afdeling van het OM moet voorkomen dat geld uit misdrijven zoals moord kan worden witgewassen via in dit geval een erfenis.

Afscheidsbrief

Het OM in Breda bevestigt dat er ook nog onderzoek loopt naar de dood van Yvon K. en een tweede afscheidsbrief van Yvon K. Bovendien liggen er een klachtenbrief en schadeclaim van de dochter van Yvon bij het OM in Breda.

De voormalig advocate van Yvon K. spreekt schande van het onderzoek. Ze noemt in de Brabantse kranten het OM ‘een slechte verliezer’. Volgens haar gebruikt justitie het nieuwe witwasonderzoek ‘louter en alleen om de dochter onder druk te zetten en af te zien van de nalatenschap’: "Het is oneigenlijk gebruik van de machtsmiddelen die justitie heeft. Of pressie." De raadsvrouw benadrukt dat de dochter van K. nimmer is aangemerkt als (mede)verdachte van de moord op Grinwis.

