Roeien voor paling en waarom vogels hijgen: dit mag je niet missen

Een plein met al een eeuw lang een eigen kermis, waarom vogels hijgen en roeiers voor de Europese paling. Deze vijf verhalen moet je zaterdag gelezen hebben.

Een overleden huisdier begraven of cremeren is niet de enige optie meer. Bij het dierencrematorium in Nieuwkuijk wordt ook geresomeerd: een techniek waarbij het lichaam in een speciale machine met alkalische vloeistof wordt ontbonden. Baasjes kunnen afscheid nemen in een sfeervolle opbaarkamer en kiezen uit talloze herinneringen, van urnen tot pootafdrukken in epoxy. Eigenaresse Petra Kelders zorgt ervoor dat elk dier er mooi bij ligt. Lees hier het hele verhaal.

Rutger van Barneveld lijkt niet helemaal te weten waar zijn loyaliteit ligt. De zanger uit Tiel beloofde vorige week nog dat hij zich Brabander voelt en dat in elk interview zou zeggen. Maar toen Omroep Gelderland hem op het matje riep, krabbelde hij direct terug: 'Ik ben uiteraard Gelderlander.' De Brabantse podcast-hosts kregen blijkbaar alleen een zoethoudertje. Check het verhaal hier.

Het Besterdplein in Tilburg heeft zijn eigen plek op de kermis te danken aan zes jaar doorzetten. In 1926 stemde de gemeenteraad in met een kinderkermis, ondanks twijfels van burgemeester Vonk de Both. Inmiddels is het plein al een eeuw een vast onderdeel van de grootste kermis van de Benelux. Wat begon als ponyrijbanen en draaimolens is uitgegroeid tot nostalgisch vermaak voor jong en oud. Lees zijn verhaal hier.

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Zie je vogels hijgen met gespreide vleugels tijdens de hitte? Laat ze met rust, benadrukt boswachter Frans Kapteijns in zijn wekelijkse Stuifmail. Vogels kunnen niet zweten, maar zorgen voor verkoeling door te hijgen en hun keel te laten trillen. Ook ooievaars hebben een bijzondere methode: ze hangen als een parasol boven hun nest en poepen zelfs op hun eigen poten voor extra koeling. Hier lees je meer bijzondere natuurweetjes.

Vader Ivo en zoon Nils gaan zondag een epische tocht van 800 kilometer maken. Ivo komt uit Berlicum, maar woont al jaren in Zwitserland. Vader en zoon roeien zeventien dagen lang van Zwitserland naar Nijmegen om geld in te zamelen voor de Europese paling, waarvan de populatie de afgelopen vijftig jaar met negentig procent is afgenomen. Op twee vierkante meter in een rubberboot moeten ze doorzettingsvermogen tonen, net zoals de paling zelf. Lees hier hun verhaal.