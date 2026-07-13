Koe overleefde kilometerslange zwemtocht, nu maakt ze het goed

Het was een lichtpuntje tussen alle ellende van de overstromingen in de zomer van 2021. Koe Leonarda 12 werd meegesleurd door de kolkende Maas en werd bijna honderd kilometer verderop bij Escharen gered uit het water. Nu vijf jaar later staat ze weer rustig langs de rivier. Ze maakt het goed en heeft sinds het avontuur al meerdere kalfjes gekregen.

In juli 2021 viel er zoveel regen dat er grote overstromingen waren in Limburg. Beroemd zijn de beelden van het centrum van Valkenburg dat helemaal onder water stond. Ook rivier de Maas trad buiten haar oevers. Leonarda 12 stond met andere Gallowayrunderen in een gebied langs de Maas bij Roermond. Beheerders probeerden de dieren te vangen voordat het water verder zou stijgen, maar de koeien liepen de vangkooien niet in. Kuddebeheerder Piet Janssen vertelt aan dagblad De Limburger dat het daarna snel ging. “Toen kwam het water zo vlug en was er niks meer aan te doen", zegt hij tegen de krant.

"Als boer zijnde, als je dat zo onder ziet gaan, dat is een ramp."