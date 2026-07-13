Koe overleefde kilometerslange zwemtocht, nu maakt ze het goed
Het was een lichtpuntje tussen alle ellende van de overstromingen in de zomer van 2021. Koe Leonarda 12 werd meegesleurd door de kolkende Maas en werd bijna honderd kilometer verderop bij Escharen gered uit het water. Nu vijf jaar later staat ze weer rustig langs de rivier. Ze maakt het goed en heeft sinds het avontuur al meerdere kalfjes gekregen.
In juli 2021 viel er zoveel regen dat er grote overstromingen waren in Limburg. Beroemd zijn de beelden van het centrum van Valkenburg dat helemaal onder water stond. Ook rivier de Maas trad buiten haar oevers.
Leonarda 12 stond met andere Gallowayrunderen in een gebied langs de Maas bij Roermond. Beheerders probeerden de dieren te vangen voordat het water verder zou stijgen, maar de koeien liepen de vangkooien niet in.
Kuddebeheerder Piet Janssen vertelt aan dagblad De Limburger dat het daarna snel ging. “Toen kwam het water zo vlug en was er niks meer aan te doen", zegt hij tegen de krant.
"Als boer zijnde, als je dat zo onder ziet gaan, dat is een ramp."
De koeien probeerden weg te zwemmen, maar een deel van de kudde werd door de sterke stroming meegesleurd. Elf dieren verdronken. Leonarda 12 bleef urenlang zwemmend, drijvend en trappelend boven water.
Bijna honderd kilometer verderop zagen omstanders bij Escharen een koe in de Maas liggen. Tussen al het puin zag je alleen nog maar een snuit boven water uitsteken. Brandweerteams uit Grave en Boekel wisten haar aan land te brengen.
Een dierenarts onderzocht Leonarda ter plaatse. Daarna werd ze langs de Maas vastgebonden, totdat de eigenaar uit Limburg haar kon ophalen.
Voor de beheerders van de kudde waren de gebeurtenissen zwaar. “Als boer zijnde, als je dat zo onder ziet gaan, dat is een ramp”, zegt Janssen tegen De Limburger. Hij noemt het verlies van de dieren 'een hele zwarte bladzijde”.
Het gaat nu prima met Leonarda. Ze heeft zelfs een kalfje, en ook vorig jaar heeft ze een jong gebaard. Volgens Piet Janssen heeft ze niets aan haar waterreis overgehouden. "Ze heeft er eigenlijk niks van geweten."