Nieuwe zorgen over veiligheid: camera terug bij huis in Drunen
Een huis aan het Jozef Israëlsplantsoen in Drunen wordt opnieuw in de gaten gehouden met een camera. Dat gebeurt omdat bij de politie nieuwe informatie bekend is geworden die zorgen oproept over de veiligheid. Wat die nieuwe informatie inhoudt, wordt in het kader van een lopend onderzoek niet bekendgemaakt. Bij het huis ontplofte in januari een brandbom en in maart werd er geschoten.
De problemen begonnen in de nacht van 17 op 18 januari. Toen werd bij de voordeur van het huis een brandbom neergelegd en tot ontploffing gebracht. Door de explosie ontstond brand en raakte de voordeur beschadigd. Niemand raakte gewond. Burgemeester Willemijn van Hees van Heusden, waar Drunen onder valt, besloot toen de woning tijdelijk te sluiten. Ook werden extra veiligheidsmaatregelen genomen, waaronder meer toezicht in de wijk.
Twee maanden later was het opnieuw raak. In de nacht van 16 maart werd de woning rond halfdrie beschoten. Op straat werden acht hulzen gevonden. Ook werden meerdere kogelinslagen ontdekt in de voordeur, het kozijn en de gevel van het huis. Op het moment van de beschieting was er iemand in de woning aanwezig, maar ook dit keer raakte niemand gewond.
Eerder al een camera
Na de beschieting in maart werden opnieuw extra maatregelen genomen. Zo kwam er meer politie in de wijk en werd een camera geplaatst. Die hing van 20 maart tot 20 juni bij de woning en werd op 23 juni verwijderd.
Nu is de camera dus terug. Volgens de burgemeester is dat besloten omdat er nieuwe informatie bij de politie bekend is geworden die aanleiding geeft tot zorgen over de veiligheid. Wat die informatie precies inhoudt, wordt niet bekendgemaakt.
Camera hangt minimaal een jaar
De camera neemt 24 uur per dag beelden op. Die mogen maximaal 28 dagen worden bewaard en worden alleen bekeken als daar aanleiding voor is, bijvoorbeeld bij een strafbaar feit, een melding of een verstoring van de openbare orde.
Het cameratoezicht geldt tot 2 juli 2027. Daarna wordt bekeken of de maatregel moet worden verlengd. De burgemeester, de politie en het Openbaar Ministerie hopen met de camera nieuwe incidenten te voorkomen.