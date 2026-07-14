Nieuwe zorgen over veiligheid: camera terug bij huis in Drunen

Een huis aan het Jozef Israëlsplantsoen in Drunen wordt opnieuw in de gaten gehouden met een camera. Dat gebeurt omdat bij de politie nieuwe informatie bekend is geworden die zorgen oproept over de veiligheid. Wat die nieuwe informatie inhoudt, wordt in het kader van een lopend onderzoek niet bekendgemaakt. Bij het huis ontplofte in januari een brandbom en in maart werd er geschoten.

De problemen begonnen in de nacht van 17 op 18 januari. Toen werd bij de voordeur van het huis een brandbom neergelegd en tot ontploffing gebracht. Door de explosie ontstond brand en raakte de voordeur beschadigd. Niemand raakte gewond. Burgemeester Willemijn van Hees van Heusden, waar Drunen onder valt, besloot toen de woning tijdelijk te sluiten. Ook werden extra veiligheidsmaatregelen genomen, waaronder meer toezicht in de wijk. Twee maanden later was het opnieuw raak. In de nacht van 16 maart werd de woning rond halfdrie beschoten. Op straat werden acht hulzen gevonden. Ook werden meerdere kogelinslagen ontdekt in de voordeur, het kozijn en de gevel van het huis. Op het moment van de beschieting was er iemand in de woning aanwezig, maar ook dit keer raakte niemand gewond.