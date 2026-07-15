Roy Donders open over worstelingen rond geaardheid: 'Ik val op een persoon'

Toen Roy Donders (35) in 2022 deelde dat hij een relatie had met Michelle Bibi (32) kreeg hij een storm aan reacties over zich heen. In de podcast Lightless Lounge vertelt de Tilburger jaren later dat hij die meningen aan de kant heeft gezet en geen label meer plakt op zijn geaardheid. "Door mijn jeugd heb ik mijn echte geaardheid nooit kunnen ontwikkelen, want ik had al een label", zegt hij.

Het maakte heel wat tongen los toen de voormalig Stylist van het Zuiden vier jaar geleden zijn relatie met Michelle bevestigde . Donders had daarvoor alleen relaties met mannen gehad en vertelde destijds dat hij er 'slapeloze nachten van heeft gehad om het nieuws met zijn omgeving te delen'.

'Altijd homo geroepen'

In de podcast van de bekende visagiste Nikkie de Jager uit Uden vertelt Donders nu dat hij sinds zijn jeugd merkte dat hij een label had. "Doordat andere mensen in mijn jeugd altijd hebben geroepen: 'Homo', heb ik mijn echte geaardheid nooit goed kunnen ontwikkelen, want ik had al een label." Het besef dat hij ook op het andere geslacht viel, kwam daarom later pas, vertelt hij.

Inmiddels is de geboren en getogen Tilburger dolgelukkig in België met Michelle en hun kinderen. Het stel kreeg in 2023 dochtertje Romi. Michelle had al dochtertje Bibi uit een eerdere relatie. Mede dankzij het geluk van zijn jonge gezinnetje heeft Roy de worstelingen rondom zijn geaardheid los kunnen laten.

'Label niet belangrijk'

De stylist krijgt in interviews voortdurend vragen naar zijn geaardheid, maar hij doet niet meer aan labels. Het draait voor hem niet om een geslacht, maar om de persoon. "Mensen willen heel graag een label ergens op plakken om dan een soort van duidelijk beeld te hebben. Maar voor mij is een label helemaal niet belangrijk", vertelt hij tegen Nikkie de Jager.

Een naam geven aan zijn gevoel, vindt Roy onzin. Hij heeft zich dan ook niet verdiept in de queergemeenschap en alle namen die daar bij horen. "Of iemand nou putjesschepper is, iedere week in een darkroom ligt of al zes keer getrouwd is en tien kinderen heeft: het interesseert me gewoon niet."