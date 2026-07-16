Overheid doet te weinig voor afstandsmoeders, vindt Clara Wichmann

De overheid doet niet genoeg om de duizenden vrouwen te helpen die vroeger werden gedwongen om hun kind af te staan, en voor de kinderen die zo van hun moeders werden gescheiden. Dat vindt Bureau Clara Wichmann, dat de afstandsmoeders bijstaat. De overheid bood begin juli hiervoor excuses aan.

Duizenden vrouwen moesten in de periode tussen 1956 en 1984 hun pasgeboren baby's afstaan onder druk van familieleden, de kerk en instanties als de Raad voor de Kinderbescherming. Het ging meestal om ongehuwde vrouwen in instellingen als Moederheil in Breda en Huize De Bocht in Goirle.

Herstelmaatregelen schieten tekort

Decennia later werd pas duidelijk hoe vaak dit voorkwam en hoe groot het leed voor moeders en kinderen is geweest. De overheid beloofde herstelmaatregelen, maar die schieten volgens Bureau Clara Wichmann tekort en ontkrachten de geloofwaardigheid van de excuses, zegt de vrouwenrechtenorganisatie.

Als herstelmaatregel wil de overheid onder meer regelen dat de moeders en hun kinderen de dossiers over hen kunnen inzien. Maar volgens Clara Wichmann zijn er te veel obstakels. Zo zou er geen volledige inzage zijn.

Daarnaast is de organisatie boos dat de Raad voor de Kinderbescherming de gedupeerden mogelijk gaat begeleiden bij het bekijken van de bestanden. De raad is juist een van de daders, aldus het bureau.

Eerdere rechtszaak strandde op verjaring

Clara Wichmann wil ook dat moeders en kinderen een vergoeding krijgen voor psychosociale hulp. Bureau Clara Wichmann zei dat de overheid had meegewerkt aan de gedwongen adopties en spande hierover een rechtszaak aan. De rechtbank en het gerechtshof oordeelden echter dat de zaak was verjaard.