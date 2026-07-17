Blijf je werken bij ASML, dan krijg je in 2030 een forse beloning

Chipmachinemaker ASML gaat zijn personeel eenmalig een aandelenpakket geven ter waarde van 20.000 euro. Het Veldhovense bedrijf wil hen op die manier laten meeprofiteren van het succes dat de onderneming momenteel doormaakt. Voorwaarde is wel dat de medewerkers tot 1 januari 2030 in dienst blijven bij ASML.

Dit bevestigt een woordvoerster na berichtgeving door het Eindhovens Dagblad. Volgens haar gaat het om een 'blijk van waardering' richting het personeel.

ASML meldde eerder deze week nog een miljardenwinst over het afgelopen kwartaal. Daarbij verhoogde het bedrijf zijn financiële verwachtingen voor dit jaar. Ook kondigde ASML aan zijn productiecapaciteit de komende jaren verder uit te breiden.

Het aandelenpakket is bedoeld voor alle medewerkers wereldwijd, maar de voorwaarden worden nog uitgewerkt. De onderneming telt nu rond de 44.000 werknemers. Als die allemaal aanspraak kunnen maken op het pakket, zou het in totaal gaan om bijna 900 miljoen euro.

Ontslagen

Eerder dit jaar maakte ASML nog bekend zo'n1700 banen te schrappen in de managementlaag van afdelingen voor onderzoek en ontwikkeling, voornamelijk in Nederland en in de Verenigde Staten.

Volgens financieel topman Roger Dassen zijn die ontslagen nodig omdat de organisatie te stroef is geworden, waardoor ingenieurs te veel tijd kwijt zijn aan zaken die niet met innovatie te maken hebben.