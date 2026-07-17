Vrijdag gemist: woede over intrekken boerenvergunningen • weer wordt fris

Boze reacties op het plan van de provincie om vergunningen van vijf kippenbedrijven in te trekken. En na een warme periode volgen vanaf zaterdag frissere dagen. Dit zijn de vijf verhalen die je deze vrijdag gelezen moet hebben.

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Failliet Dinner Train krijgt staartje: eigenaar mogelijk zelf aansprakelijk

De eigenaar van het failliete Oisterwijkse bedrijf achter de Dinner Train wordt mogelijk persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de schulden. Curator Fred Froger concludeert dat er sprake was van onbehoorlijk bestuur en heeft de eigenaar daarom aansprakelijk gesteld. De totale schuld is ruim 1,75 miljoen euro, waarbij 3.277 gedupeerde reizigers en leveranciers zich hebben gemeld. De kans dat gedupeerden hun geld terugzien is klein: eerst worden de curator en Belastingdienst betaald, dan bedrijven en pas daarna ticketkopers. Lees hier het hele verhaal. Het wordt fris!

Het is deze vrijdag nog volop zomer met temperaturen tussen 25 en 28 graden, maar de komende dagen wordt het opvallend fris voor juli. Zaterdag daalt de temperatuur naar 21 tot 23 graden - bijna tien graden kouder dan eerder deze week.