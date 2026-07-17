Vrijdag gemist: woede over intrekken boerenvergunningen • weer wordt fris
Boze reacties op het plan van de provincie om vergunningen van vijf kippenbedrijven in te trekken. En na een warme periode volgen vanaf zaterdag frissere dagen. Dit zijn de vijf verhalen die je deze vrijdag gelezen moet hebben.
Failliet Dinner Train krijgt staartje: eigenaar mogelijk zelf aansprakelijk
De eigenaar van het failliete Oisterwijkse bedrijf achter de Dinner Train wordt mogelijk persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de schulden. Curator Fred Froger concludeert dat er sprake was van onbehoorlijk bestuur en heeft de eigenaar daarom aansprakelijk gesteld.
De totale schuld is ruim 1,75 miljoen euro, waarbij 3.277 gedupeerde reizigers en leveranciers zich hebben gemeld. De kans dat gedupeerden hun geld terugzien is klein: eerst worden de curator en Belastingdienst betaald, dan bedrijven en pas daarna ticketkopers. Lees hier het hele verhaal.
Het wordt fris!
Het is deze vrijdag nog volop zomer met temperaturen tussen 25 en 28 graden, maar de komende dagen wordt het opvallend fris voor juli. Zaterdag daalt de temperatuur naar 21 tot 23 graden - bijna tien graden kouder dan eerder deze week.
Uit de bewolking kan af en toe motregen vallen, maar pas woensdag wordt serieuze neerslag verwacht. Volgens weerman Jeroen Elferink van Weerplaza is het de komende dagen 'perfect doe-weer' voor onder meer de Tilburgse Kermis of de Nijmeegse Vierdaagse. Lees hier verder.
Provincie wil vergunningen van vijf kippenboeren intrekken
Vijf pluimveehouders rond natuurgebieden De Peel en de Kampina verliezen waarschijnlijk dit najaar hun vergunning.
De provincie wil dit in oktober besluiten, na een rechtszaak van milieuorganisatie MOB die stelde dat de bedrijven te veel stikstof uitstoten. Het zou de eerste keer zijn dat een Nederlandse provincie een vergunning van een veehouder intrekt.
De boeren kunnen het intrekken mogelijk voorkomen door vrijwillig te stoppen of hun bedrijf anders in te richten zodat de stikstofuitstoot drastisch daalt. Hier lees je meer.
PSV presenteert nieuw thuisshirt, gelekte foto was marketingstunt
Tot slot: PSV heeft het nieuwe thuisshirt voor komend seizoen gepresenteerd. Rood voert de boventoon, met de sponsornaam dit keer in het wit. De reacties zijn verdeeld: sommige fans noemen het 'prachtig', anderen moeten wennen aan de rode balk.
De 'verrassing' was er al een beetje vanaf toen Robbie van de Graaf van de Bankzitters eerder deze week een vakantiefoto deelde met het shirt - wat volgens PSV een marketingstunt was. Lees hier het verhaal.