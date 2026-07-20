Dit was Roze Maandag op de Tilburgse Kermis, lees het liveblog terug
Attention! Tilburg staat weer helemaal in het teken van zuurstokken, botsauto's, duizelingwekkende attracties en een hoop plezier. En vandaag is extra speciaal want het is Roze Maandag. In dit liveblog houden we je op de hoogte van deze kleurrijke dag op de kermis.
Liveblog
Dit liveblog is gesloten
De fanatiekelingen zijn nog volop feest aan het vieren deze Roze Maandag, maar dit liveblog wordt gesloten. Fijne avond!
't Kermis Buske nu te zien op Brabant+
't Brabants Buske staat tot en met vrijdag op de Tilburgse Kermis, en dus mocht een aflevering over Roze Maandag niet ontbreken. Thomas en Noa duiken de stad in, kletsen met de kleurrijke feestvierders en gaan natuurlijk in een kermisattractie. De aflevering is nu gratis en zonder account te bekijken op streamingdienst Brabant+.
Burgemeester beleeft eerste Roze Maandag in Tilburg
Voor burgemeester Fleur Gräper-van Koolwijk is deze editie extra bijzonder. Het is namelijk de eerste keer dat zij Roze Maandag en de Tilburgse Kermis meemaakt als burgemeester van Tilburg. Op Instagram laat ze weten volop te genieten van de sfeer. "Wat een fantastisch feest", schrijft ze. Ook benadrukt ze het inclusieve karakter van de dag: "Hier doet iedereen ertoe, mag je zijn wie je wil zijn en houden van wie je wil."
Op haar Instagram Stories stond burgemeester Fleur Gräper-van Koolwijk ook stil bij de mensen achter de schermen die Roze Maandag en de Tilburgse Kermis mogelijk maken. Ze schrijft: "Dank aan alle medewerkers van de EHBO, brandweer, politie, GHOR, beveiliging, verkeersregelaars en collega's van stadstoezicht en veiligheid voor 10 dagen onvoorwaardelijke inzet en betrokkenheid!"
Prijswinnaar Sandy mag een dag als dragqueen door het leven
Sandy uit Tilburg werd voor één dag dragqueen Steam Queen. Zij won een actie van Omroep Brabant en mocht zich helemaal laten omtoveren. Daar heeft ze zichtbaar van genoten, want na afloop wilden verschillende bezoekers met haar op de foto.
Het bleef niet alleen bij rondlopen over de Tilburgse kermis. Sandy werd ook gevraagd om op te treden. Dat zag ze wel zitten. Zenuwachtig was ze niet, terwijl het de eerste keer was dat ze als dragqueen op een podium stond. Op het nummer I Wanna Dance with Somebody van Whitney Houston trad ze op. "Je kan mensen entertainen, jezelf zijn en in de spotlight staan", vertelt ze. "Ik vond het echt gaaf. Zou het morgen zo weer doen."
Bij het opmaken had ze één duidelijke wens: "Maak mij maar zo dat ze me niet herkennen. Dan durf ik alles." Voorlopig neemt ze nog geen afscheid van haar alter ego. Sandy denkt dat ze de rest van de dag als Steam Queen rond blijft lopen.
Deze eenhoorn steelt de show tijdens Roze Maandag
Nog even terug naar de bezoekers die helemaal zijn uitgedost voor Roze Maandag. Deze kleurrijke eenhoorn verdient misschien wel de eerste prijs. Omringd door tientallen, misschien wel honderd ballonnen, liep ze de volledige Pride Walk door Tilburg.
Volle Stadhuisstraat? Dan maar naar het Stadhuisplein
Dat de Stadhuisstraat inmiddels vol staat, houdt deze feestvierders niet tegen. Op het nummer 'Wasmasjien' met de bekende tekst 'Kleine wasjes, grote wasjes' gaan ze gewoon verder.
Stadhuisstraat vol: niemand wordt binnengelaten
Het is druk in de Stadhuisstraat. Nieuwe bezoekers worden op dit moment niet meer binnengelaten vanwege de drukte. Café Peanuts deelde een uur geleden nog beelden op sociale media waarop te zien was hoe gezellig druk het toen al was.
De Pride Walk is afgelopen, dit waren de hoogtepunten
Verslaggever Nina van den Broek trok de Tilburgse binnenstad in om de Pride Walk van dichtbij mee te maken. Onderweg sprak ze met verschillende deelnemers en bezoekers langs de route over wat Roze Maandag voor hen betekent.
Bekijk hier de volledige livestream.
Uitgedost voor een dag vol feest
Roze Maandag staat bekend om de kleurrijke outfits en ook dit jaar hebben veel bezoekers alles uit de kast gehaald. Van felroze kleding tot opvallende kostuums.
Van dichtbij: de kleurrijke dragqueens van de Pride
In felroze outfits en met een grote glimlach brengen deze dragqueens extra kleur en sfeer naar Roze Maandag.
Vooraan de stoet: roze auto met dragqueens
Op foto's die Paul Francken deelt op X is te zien hoe een knalroze auto voorop rijdt, met daarop drie in het roze geklede dragqueens. Achter het drietal volgt een roze stoet van deelnemers met regenboogvlaggen.
Ook elders in de stad wordt Roze Maandag volop gevierd. Op het podium dat Paul deelt is een optreden van Emma Heesters te zien.
Brabantse kennis getest bij het Brabants Buske
Niet alleen de Pride Walk zorgt voor vermaak, ook bij het Brabants Buske is van alles te beleven. Daar werden Brabantse quizvragen afgevuurd op Dieuwe, Emma en Marit, die hun Brabantse kennis mochten testen.
De dames kregen onder meer de vraag welke opleiding Guus Meeuwis volgde aan Tilburg University en hoe de zangeres van Krezip heet. Als prijs kregen ze een Omroep Brabant-vissershoedje.
Speciaal uit Italië naar Roze Maandag
Paola (links) en Angelica (rechts) genieten samen van Roze Maandag. Angelica woont in Tilburg, terwijl Paola speciaal uit Italië op bezoek is gekomen.
Kijk hier de Pride Walk terug
Roze Maandag geldt al jaren als de drukste dag van de Tilburgse Kermis. Op deze dag, een initiatief van de Gay Krant uit de jaren negentig, wordt acceptatie en diversiteit gevierd.
De livestream van de Pride Walk is nu terug te kijken:
Attracties zijn feestelijk versierd voor Roze Maandag
Niet alleen de Pride Walk zorgt voor een feestelijke sfeer in Tilburg, ook de kermisattracties doen volop mee. De Break Dance aan de Spoorlaan is speciaal voor Roze Maandag uitbundig versierd met honderden kleurrijke ballonnen.
De populaire attractie bestaat uit draaiende gondels die op een roterend platform rondtollen.
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Feestelijk versierd Brabants Buske rijdt ook mee door Tilburg
Ook ons eigen Brabants Buske rijdt mee in de stoet. Het voertuig is speciaal voor Roze Maandag feestelijk versierd.
Kleurrijke Pride Walk trekt door centrum van Tilburg
De Pride Walk is onderweg! Vanaf station Tilburg is een kleurrijke stoet op pad gegaan door het centrum. Tussen de regenboogvlaggen, highfives en enthousiaste deelnemers lopen ook dragqueens mee. Veel deelnemers zijn in het roze gekleed.
De Roze Maandag Express komt aan op station Tilburg
Bekijk hier foto's van de aankomst van de Roze Maandag Express op station Tilburg. Honderden deelnemers en bezoekers verzamelden zich op het station in afwachting van de Pride Walk, die door het centrum en over het kermisterrein trekt.
Volg hier live de aankomst van de Roze Maandag Express
Honderden bezoekers verzamelen zich bij station Tilburg
Het is inmiddels al behoorlijk druk bij station Tilburg, waar honderden bezoekers zich hebben verzameld voor de start van de Pride Walk. Tussen de feestvierders, regenboogvlaggen en roze outfits is ook Henk Krol aanwezig. Krol geldt als een van de grondleggers van Roze Maandag.
Roze loper vroeg in de ochtend uitgerold
Niet alleen het station kleurt vandaag roze. Ook de roze loper ligt klaar voor de komst van de Roze Maandag Express en de Pride Walk. Henk Krol, een van de initiatiefnemers van Roze Maandag, deelde deze ochtend een foto van de voorbereidingen.
Krol was begin jaren negentig als hoofdredacteur van de Gay Krant nauw betrokken bij het ontstaan van Roze Maandag. Wat begon als een grapje op de Teletekstpagina van de Gay Krant groeide uit tot een jaarlijks evenement dat tegenwoordig duizenden bezoekers naar de Tilburgse Kermis trekt.
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Station Tilburg kleurt roze voor Roze Maandag
De Roze Maandag Express is onderweg
De trein vertrok om 11.16 uur vanuit Rotterdam Centraal en maakt onderweg stops in Utrecht en Den Bosch. Aan boord worden bezoekers alvast ondergedompeld in de sfeer van Roze Maandag. Tijdens de rit zijn er optredens van artiesten, muziek, entertainment door dragqueens en worden lekkernijen uitgedeeld. Nieuw dit jaar is de Beauty Corner, waar reizigers zich professioneel kunnen laten opmaken. De speciale trein arriveert vanmiddag om 13.03 uur op station Tilburg.
Na aankomst van de Roze Maandag Express start de jaarlijkse Pride Walk. De kleurrijke stoet trekt vanaf het station door de binnenstad en over de Tilburgse Kermis.