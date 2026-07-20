LIVE Roze Maandag: Ballonnen-eenhoorn steelt de show • Stadhuisstraat vol

16:44

Sandy uit Tilburg werd voor één dag dragqueen Steam Queen. Zij won een actie van Omroep Brabant en mocht zich helemaal laten omtoveren. Daar heeft ze zichtbaar van genoten, want na afloop wilden verschillende bezoekers met haar op de foto.

Het bleef niet alleen bij rondlopen over de Tilburgse kermis. Sandy werd ook gevraagd om op te treden. Dat zag ze wel zitten. Zenuwachtig was ze niet, terwijl het de eerste keer was dat ze als dragqueen op een podium stond. Op het nummer I Wanna Dance with Somebody van Whitney Houston trad ze op. "Je kan mensen entertainen, jezelf zijn en in de spotlight staan", vertelt ze. "Ik vond het echt gaaf. Zou het morgen zo weer doen."

Bij het opmaken had ze één duidelijke wens: "Maak mij maar zo dat ze me niet herkennen. Dan durf ik alles." Voorlopig neemt ze nog geen afscheid van haar alter ego. Sandy denkt dat ze de rest van de dag als Steam Queen rond blijft lopen.