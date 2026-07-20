LIVE Roze Maandag: Pride Walk trekt door Tilburg • bezoek uit Italië
Attention! Tilburg staat weer helemaal in het teken van zuurstokken, botsauto's, duizelingwekkende attracties en een hoop plezier. En vandaag is extra speciaal want het is Roze Maandag. In dit liveblog houden we je op de hoogte van deze kleurrijke dag op de kermis.
Liveblog
Brabantse kennis getest bij het Brabants Buske
Niet alleen de Pride Walk zorgt voor vermaak, ook bij het Brabants Buske is van alles te beleven. Daar werden Brabantse quizvragen afgevuurd op Dieuwe, Emma en Marit, die hun Brabantse kennis mochten testen.
De dames kregen onder meer de vraag welke opleiding Guus Meeuwis volgde aan Tilburg University en hoe de zangeres van Krezip heet. Als prijs kregen ze een Omroep Brabant-vissershoedje.
Speciaal uit Italië naar Roze Maandag
Paola (links) en Angelica (rechts) genieten samen van Roze Maandag. Angelica woont in Tilburg, terwijl Paola speciaal uit Italië op bezoek is gekomen.
Kijk hier de Pride Walk terug
Roze Maandag geldt al jaren als de drukste dag van de Tilburgse Kermis. Op deze dag, een initiatief van de Gay Krant uit de jaren negentig, wordt acceptatie en diversiteit gevierd.
De livestream van de Pride Walk is nu terug te kijken:
Attracties zijn feestelijk versierd voor Roze Maandag
Niet alleen de Pride Walk zorgt voor een feestelijke sfeer in Tilburg, ook de kermisattracties doen volop mee. De Break Dance aan de Spoorlaan is speciaal voor Roze Maandag uitbundig versierd met honderden kleurrijke ballonnen.
De populaire attractie bestaat uit draaiende gondels die op een roterend platform rondtollen.
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Feestelijk versierd Brabants Buske rijdt ook mee door Tilburg
Ook ons eigen Brabants Buske rijdt mee in de stoet. Het voertuig is speciaal voor Roze Maandag feestelijk versierd.
Kleurrijke Pride Walk trekt door centrum van Tilburg
De Pride Walk is onderweg! Vanaf station Tilburg is een kleurrijke stoet op pad gegaan door het centrum. Tussen de regenboogvlaggen, highfives en enthousiaste deelnemers lopen ook dragqueens mee. Veel deelnemers zijn in het roze gekleed.
De Roze Maandag Express komt aan op station Tilburg
Bekijk hier foto's van de aankomst van de Roze Maandag Express op station Tilburg. Honderden deelnemers en bezoekers verzamelden zich op het station in afwachting van de Pride Walk, die door het centrum en over het kermisterrein trekt.
Volg hier live de aankomst van de Roze Maandag Express
Honderden bezoekers verzamelen zich bij station Tilburg
Het is inmiddels al behoorlijk druk bij station Tilburg, waar honderden bezoekers zich hebben verzameld voor de start van de Pride Walk. Tussen de feestvierders, regenboogvlaggen en roze outfits is ook Henk Krol aanwezig. Krol geldt als een van de grondleggers van Roze Maandag.
Roze loper vroeg in de ochtend uitgerold
Niet alleen het station kleurt vandaag roze. Ook de roze loper ligt klaar voor de komst van de Roze Maandag Express en de Pride Walk. Henk Krol, een van de initiatiefnemers van Roze Maandag, deelde deze ochtend een foto van de voorbereidingen.
Krol was begin jaren negentig als hoofdredacteur van de Gay Krant nauw betrokken bij het ontstaan van Roze Maandag. Wat begon als een grapje op de Teletekstpagina van de Gay Krant groeide uit tot een jaarlijks evenement dat tegenwoordig duizenden bezoekers naar de Tilburgse Kermis trekt.
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Station Tilburg kleurt roze voor Roze Maandag
De Roze Maandag Express is onderweg
De trein vertrok om 11.16 uur vanuit Rotterdam Centraal en maakt onderweg stops in Utrecht en Den Bosch. Aan boord worden bezoekers alvast ondergedompeld in de sfeer van Roze Maandag. Tijdens de rit zijn er optredens van artiesten, muziek, entertainment door dragqueens en worden lekkernijen uitgedeeld. Nieuw dit jaar is de Beauty Corner, waar reizigers zich professioneel kunnen laten opmaken. De speciale trein arriveert vanmiddag om 13.03 uur op station Tilburg.
Na aankomst van de Roze Maandag Express start de jaarlijkse Pride Walk. De kleurrijke stoet trekt vanaf het station door de binnenstad en over de Tilburgse Kermis.