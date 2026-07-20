Minister noemt afsluiting Merwedebrug 'flinke tegenvaller'

De tijdelijke sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is een flinke tegenvaller voor transportbedrijven en andere ondernemers. Dat zegt minister Vincent Karremans (VVD) van Infrastructuur en Waterstaat maandag in een reactie.

Grote gevolgen Karremans zegt te begrijpen dat de maatregel grote gevolgen heeft. "Ik begrijp dat dit een flinke tegenvaller is voor de transportsector", laat de minister weten.

Sinds zaterdagmiddag mogen vrachtwagens en andere voertuigen zwaarder dan 3,5 ton niet meer over de Merwedebrug op de A27 tussen Sleeuwijk en Gorinchem. Rijkswaterstaat besloot daartoe nadat uit onderzoek bleek dat delen van de stalen boogconstructie minder sterk zijn dan eerder werd aangenomen. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten mogen de brug nog wel gebruiken.

De provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland maken zich zorgen over de gevolgen van de afsluiting. Volgens de Brabantse gedeputeerde Stijn Smeulders (PvdA) laat de maatregel zien hoe kwetsbaar de infrastructuur is geworden. De Zuid-Hollandse gedeputeerde Jeroen van Dijken (VVD) waarschuwt voor problemen met de bereikbaarheid en logistiek in de regio.

Volgens hem wordt op dit moment onderzocht welke maatregelen nodig zijn om de brug veilig te kunnen blijven gebruiken totdat de nieuwe Merwedebrug wordt geopend. Die opening staat gepland voor 2031. "We willen zo snel mogelijk duidelijkheid bieden over het vervolg", geeft de minister aan.

Nog veel vragen

Door de afsluiting moeten vrachtwagens omrijden, wat zorgt voor extra reistijd en hogere kosten. Een transport bedrijf uit de regio lieten eerder al aan Omroep Brabant weten rekening te houden met duizenden euro's aan extra kosten per week.

Ondanks het verbod zag Rijkswaterstaat maandag nog altijd vrachtwagens rijden over de brug. Het is nog niet duidelijk hoe het vrachtwagenverbod precies wordt gehandhaafd. De politie liet maandag weten dat daarover nog overleg plaatsvindt.